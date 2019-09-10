4 фильма, которые поразили Олега Сенцова за последние пять лет

Бывшие политические заключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко приняли участие в запланированной пресс-конференции. Талантливый режиссер не избежал вопроса о современных фильмах, которые он может порекомендовать другим зрителям.

В разговоре с журналистами Олег Сенцов признался, что за время заключения он не мог смотреть фильмы. За все 5 лет пребывания в российских тюрьмах украинцу удалось посмотреть 4 фильма, которые его поразили. Все фильмы – отечественного и российского производства.

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"Племя", 2014

Первая кинолента, которая поразила режиссера – "Племя" Михаила Слабошпитского. По словам Олега Сенцова, это была сложная задача воплотить в жизнь выдающийся проект. Все потому, что в центре сюжета – подростки с нарушениями слуха, которые живут в специальном интернате. В заведении действует криминальная группировка "Племя", в которую вступает новичок Сергей, который впоследствии влюбляется и стремится спасти не только чувства, но и жизнь. Фильм Михаила Слабошпитского снят без единой реплики главных героев.

Так получилось, что в Ростове-на-Дону, находясь в тюрьме ФСБ, был телевизор. Ночью, хоть это запрещалось, я включил его и увидел программу... Я с первого кадра понял, что это "Племя" Михаила Слабошпитского. Я с ним знаком, но не очень близко. Знал об этом проект, ибо задача у него была очень сложной: снимать кино о глухих без сурдоперевода. То есть мы не понимаем, о чем они говорят... Мне понравилось,

– поделился Олег Сенцов.

Именно эту киноленту режиссер назвал одним из лучших украинских фильмов за последние годы. Такого же мнения и мировое сообщество, которое отдало фильму "Племя" десятки наград.

Смотрите трейлер к фильму "Племя": видео (18+)

"Левиафан", 2014

Вторая кинолента, которую вспомнил Олег Сенцов – "Левиафан" режиссера Андрея Звягинцева. Фильм рассказывает о помещении возле Баренцева моря, которое планируют снести для постройки элитного имения. За дом борются главные герои и их друг адвокат, которые попадают в непредвиденные перипетии.

"Очень понравилось... Этот фильм меня зацепил", – отметил Олег Сенцов.

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Смотрите трейлер к фильму "Левиафан": видео

"Лето", 2018

Фильм рассказывает о малоизвестных фактах из биографии Виктора Цоя. События разворачиваются летом 1981 года, когда 19-летний артист знакомится с Майком Науменко и своей будущей женой Натальей. Как проходили первые концерты Цоя и записи его песен – это может поразить каждого поклонника знаменитого артиста.

Смотрите трейлер к фильму "Лето": видео

"Рай", 2016

Еще одной киноработой, которая заинтересовала Олега Сенцова, был фильм знаменитого режиссера Андрея Кончаловского "Рай". Фильм рассказывает об эмигрантке и участнице французского Сопротивления Ольге Каменской, полицейском Жюле и офицере Гельмуте. Главные герои случайно встречаются во время Второй мировой войны.

Смотрите трейлер к фильму "Рай": видео

Кроме этого, Олег Сенцов признался, что еще во время заключения попросил друзей передать ему записи фильмов, которые они рекомендовали бы для просмотра. Политический заключенный получил 20 кинолент, однако пока их так и не посмотрел. А вот Александр Кольченко добавил, что много слышал о новом фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который он посмотрит при возможности.

Важно! 10 мая 2014 года Олега Сенцова с активистом Александром Кольченко арестовали в оккупированном Крыму. Оккупанты обвинили режиссера и активиста в подготовке терактов. Уже через год Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет. В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля.



7 сентября 2019 года в рамках обмена пленными Олега Сенцова, Александра Кольченко и еще 33 украинских пленника Кремля освободили из плена.