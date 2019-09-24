Олег Сенцов признался, какие проекты планирует воплотить в ближайшее время

Известный режиссер Олег Сенцов после освобождения из русского плена планирует возобновить свою творческую карьеру. Сейчас он имеет несколько проектов, которые стремится воплотить в ближайшее время. В частности, мир таки увидит его фильм "Носорог", который Олег Сенцов планировал снять еще до заключения.

Об этом Олег Сенцов признался в откровенном интервью журналистам "Радио Свобода". По словам режиссера, сначала он планирует экранизировать сценарий фильма "Носорог". Этот проект еще до заключения Олега Сенцова получил финансовую поддержку Госкино и был одобрен на Одесском кинофестивале и в Софии. Кроме этого, известный украинец нашел дополнительно инвесторов, однако воплотить проект не успел.

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"Давно я его придумал... Проект был очень ожидаемым, половину бюджета давало государство, половину денег мы нашли. Подготовку летнюю мы провели, но не успели начать съемочный процесс. И с "Носорогом", и с "Гамером" было очень трудно, надо было доказывать, что я умею снимать кино. Все это процесс пробития... Эта дорога легкой не была. Я к этому проекту не остыл за пять лет, ничего в нем не изменил и буду снимать, потому что я в него верю. А нужно снимать то, во что ты веришь", – поделился Олег Сенцов.

О чем фильм "Носорог"?Кинолента расскажет историю бывшего бандита, который вспоминает периоды своей жизни. Не обходит он и время своего падения, в результате которого главный герой потерял не только себя, но и свою семью. Задумавшись, мужчина понимает, что все жизненные перипетии происходят для чего-то. Именно это он и стремится разгадать.

Режиссер признался, что после освобождения из плена он получил большую поддержку и намек, что ему готовы помочь возобновить карьеру. В то же время Олег Сенцов заявил: это делают, учитывая его достижения в киноиндустрии, а не из-за заключения.

Я уже получил сигнал, что мы поможем, мы о тебе помним, конечно, ждем, ты нам нужен. И вы должны понимать, что это поддержка не только потому, что я сидел в тюрьме, а учитывая мой бэкграунд киношный. Не нужно считать, что сидел кто-то неизвестный – посидел в тюрьме, мне дают деньги на кино. Нет. Все меня хорошо знали до этого в украинском кино,

– отметил Олег Сенцов.



Олег Сенцов планирует возобновить творческую карьеру / Издательство "Старого Льва"

Кроме фильма "Носорог", режиссер планирует экранизировать еще один – киноленту "Кай". Сейчас деталей о фильме Олег Сенцов не разглашает, однако во время общения с журналистами признался, что в обоих работах он частично покажет свою историю.

В любом фильме о настоящем, авторского много от режиссера, потому что любой настоящий режиссер, автор снимает всегда о себе. В призме какой-то истории, в призме какой ситуации: вот если бы так сложилась жизнь, как бы я вел себя? Это накладывается, это есть в "Носороге", это будет в "Кае" – это еще один мой фильм. Ты всегда снимаешь о себе, просто всегда немного по-разному,

– добавил Олег Сенцов.

Известно, что на протяжении всего срока заключения режиссеру удалось создать 15 тетрадей с рукописями. Олег Сенцов написал тюремные рассказы и дневники голодания. Все работы проверяли российские цензоры, которые пытались найти в них что-то экстремистское или какую-то провокацию. Однако, по словам Олега Сенцова, его плохой почерк помешал ознакомиться со всеми текстами. Поэтому, вероятно, книга "Маркетер" станет не единственной в его работах.

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"Пятнадцать тетрадей читать никто не будет. Они просто просматривали выборочно тексты, пытаясь понять, о чем я пишу. Терпение читать мой плохой почерк мало у кого было. Поэтому я смог вывезти и тюремные рассказы и дневники голодания. Это их недоработка. В тюрьме прятать можно очень мало вещей, поэтому лучший способ что-то скрыть – это положить на видное место", – признался Олег Сенцов.

Что известно о заключении Олега Сенцова?10 мая 2014 года Олега Сенцова с активистом Александром Кольченко арестовали крымские оккупанты. украинцев обвинили в подготовке терактов, а уже через год приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима. В то же время Кольченко получил такой же приговор, только со сроком на 10 лет. В 2018 году Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал освободить всех политзаключенных Кремля. Однако этого Россия не выполнила, а жизнь режиссера поддерживали медикаментозно.



7 сентября 2019 года Олега Сенцова, Александра Кольченко и еще 33 украинских пленников Кремля освободили из плена. Менее чем за месяц он издал книгу "Маркетер" – воспоминания о студенческих годах, которые он описал во время заключения.



До ареста Олег Сенцов был известным в Украине режиссером. Ему удалось создать фильм "Гамер". Кроме этого, об Олеге Сенцове сняли документальный фильм "Процесс" (2017), а в 2019-м запланирован выход антиутопии "Номера", снятой по мотивам пьесы режиссера.