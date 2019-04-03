Олег Скрипка дал совет украинцам относительно выборов президента: больше вникайте в информацию

Лидер украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка призвал украинцев тщательно проверять информацию относительно выборов президента Украины, а также спокойно и взвешенно принимать решения. Эмоции и не подкрепленные фактами мысли только навредят честному избирательному процессу, убежден Скрипка.

"Паника, все пропало – у одних с одной стороны, у других – с другой. Надо понимать, что вся информация, которую мы имеем в голове – только интерпретация", – сказал музыкант в комментарии изданию "Обозреватель".

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Я всегда прошу больше вникать в информацию. Не слушать, что там сосед сказал, все эмоционально воспринимать,

– отметил Скрипка.

Он также посоветовал украинцам самостоятельно искать информацию о кандидатах в президенты страны, например, в интернете. А еще музыкант советует слушать выступления кандидатов в формате прямой речи, желательно без монтажа.

По словам лидера группы "ВВ", он лично знаком с первой четверкой кандидатов в президенты. Он убеждает, что это достойные люди и среди них "никто не сдаст Украину, никто ее не предаст".

Насколько эти люди будут эффективными – покажет время, считает Скрипка. Однако ни в коем случае не случится никакой катастрофы.

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Будет господин Порошенко президентом – мы примерно себе представляем, каким он будет президентом. Думаю, низкие результаты первого тура его точно "взбодрят". Тем более, если Володя (Зеленский) выиграет, придут "свежие мозги", начнут что-то по-свежему делать,

– считает музыкант.

В первом туре выборов президента Украины лидирует Владимир Зеленский (30,23% голосов), далее идут Петр Порошенко (15,95%) и Юлия Тимошенко (13,39%). Об этом свидетельствуют данные ЦИК по состоянию на 3 апреля после обработки почти 100% голосов. Таким образом, Тимошенко не проходит во второй тур выборов и уже признала свое поражение.

Предсказуемо, что придется проводить второй тур выборов. Состоится он 21 апреля (воскресенье). Голосование продлится традиционно с 8:00 до 20:00.