Олег Скрипка записал чувственную песню с Христиной Соловий

Певица Христина Соловий решилась на довольно необычную коллаборацию. Артистка записала песню "Зима" с легендарным украинским вокалистом Олегом Скрипкой.

В канун премьеры клипа, 23 января, в ютубе появился дебютный тизер совместной видеоработы Олега Скрипки и Христины Соловий. Полную версию ролика артисты решили показать поклонникам, которые с восторгом раскупили все билеты на презентацию трека в Киеве.

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Смотрите видео тизер Христины Соловий и Олега Скрипки на песню "Зима":

Сама идея коллаборации, по словам певцов, была достаточно спонтанной. Олег Скрипка услышал по радио один из треков Христины Соловий. Голос украинской вокалистки вдохновил его на создание новой песни, к записи которой он привлек талантливого коллегу. Записали композицию "Зима" с первого же дубля.

Легко далось и съемки клипа Олега Скрипки и Христины Соловий. Всего за 1 день артисты создали эффектные и романтические кадры в стиле барокко. сторонников очарует не только созвучие голосов певцов, но и их танец в ритме слоу-фокс.

Часто, влюбившись, люди боятся сделать шаг навстречу друг другу. Именно тогда их эмоции, как марионетки, оказываются во власти страха быть отвергнутым или непонятным. Поэтому герои сближаются с осторожностью. Но иногда нужно дать волю чувствам и освободить их от "ледяных оков",

– объяснил концепцию нового клипа режиссер Юрий Движон.

Презентация клипа Олега Скрипки и Христины Соловий пройдет 24 января в Киевском планетарии. "Мы решили продолжить зимние празднования и подарить нашим друзьям и фанатам еще один волшебный вечер. К этому дню мы готовим специальную программу: яркое шоу, праздничную атмосферу и приятные сюрпризы!" – анонсировал Олег Скрипка.