Олег Винник лаконично ответил, чей Крым

Украинский артист Олег Винник стал инициатором пресс-конференции, на которой ответил, что он думает о Крыме. Встреча с журналистами была организована в рамках недавнего скандала – артист принял участие в проекте "ВСЕМ МИР", инициатором которого стала российская группа, поддерживающая политику Кремля.

В результате участия в международном проекте, который был организован к Международному дню мира 21 сентября, Олег Винник загремел в базу сайта "Миротворец". На пресс-конференции, которую он дал вместе со своим музыкальным продюсером Александром Горбенко, журналисты спросили у исполнителя, чей Крым.

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Я украинец и гражданин Украины. Все хотят слышать эти два слова. Почему я должен говорить то, что мне говорят. Крым – мой,

– заявил Олег Винник.

Артист также добавил, что Украина конечно должна и будет бороться за Крым, однако с кем – Винник решил не говорить. По его словам, он человек творческий и является артистом, а не политиком. Олег Винник добавил, что в таком случае важны действия, а не слова.

"Нужно действовать. Что оно даст? Мы кричим-кричим-кричим. Разве важно, что Винник скажет, чей крым? Почему мы должны отвечать за поступки нашей власти? Они побыли 5 лет на своем сроке и уехали. Никто их не ищет и не спрашивает: "А что теперь делать?" – подчеркнул артист.

В разговоре с представителями СМИ Олег Винник также признался, что ему до сих пор предлагают выступления в Крыму, даже с гарантией конфиденциальности. Но он подтвердил, что не выступает и не собирается этого делать впредь, поскольку это его позиция. Впрочем, он обратился к аудитории с вопросом, почему украинцам разрешено отдыхать в Крыму, а вот выступать артистам – нет.

Законами руководят люди, которые их придумывают. Закон надо уважать и жить по нему. Я это уважаю. Однако многие люди ездят в Крым отдыхать, или к родственникам. Если артист поедет в Крым выступать для своих соотечественников, тогда кем он будет? Предателем? Почему мы не можем поехать и выступить там? Они же не оккупанты, это же Крым, где живут наши люди. Так отдохнуть в Крыму мы можем, а выступить мы не можем,

– спросил исполнитель.