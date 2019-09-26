Олег Винник поддержал сторонников Путина и присоединился к российскому проекту "за мир"

Популярный украинский певец Олег Винник попал в громкий скандал. Артист присоединился к российскому проекту под названием "ВСЕММИР", в котором фигурируют певцы, которые откровенно поддерживают международную политику Владимира Путина.

Известно, что инициаторами проекта стала российская группа МИР 519. Именно этот коллектив предложил своим коллегам присоединиться к своеобразному флешмобу и публично призывать людей к "мирному сосуществованию". Первые ролики появились 21 сентября, начиная с обращения группы МИР 519.

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"Мы, как и все артисты, которые поддержали нашу идею, уверены, что музыка – это язык мира и согласия. Она едина, и не важно, на каком континенте ты живешь, на каком языке разговариваешь, какой у тебя цвет кожи, мировоззрение, религия или социальный статус", – говорится в анонсе флешмоба.

Такой проект решил поддержать и Олег Винник. Сейчас он является единственным украинским певцом, примкнувшим к скандальному флешмобу. Как и все его российские коллеги, Олег Винник записал видео, в котором завил о желании жить в мире. Чтобы подчеркнуть свое происхождение, артист говорил на украинском и в конце ролика призвал всех к миру на языке оккупантов.

Я не хочу, чтобы родители оплакивали своих детей. Я не хочу, чтобы молодые жены становились вдовами и я не хочу, чтобы страдали дети. Давайте не забывать, мы пришли в этот мир, чтобы научиться любить, а не забирать жизни друг друга. Всем мира! Всем мир!

– заявил в видео Олег Винник.

Кроме отечественного артиста, к проекту присоединились российский журналист Владимир Познер, продюсер Игорь Крутой, исполнители Валерия, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Клявер, актеры Нонна Гришаева, Максим Аверин и другие. Большинство из участников флешмоба публично встают на защиту агрессивной политики Кремля, в частности, относительно Украины. А Познер, Валерия и мать Преснякова внесены в список Миротворца. Кроме этого, в проекте фигурирует итальянский певец Алессандро Сафина, который является судьей шоу "Х-фактор".

Смотрите видео ВСЕММИР, которое записал Олег Винник: