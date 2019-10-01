Олег Винник признался, приглашают ли его с выступлениями в Россию

Украинский артист Олег Винник дал пресс-конференцию, на которой рассказал о своем отношении к гастролям в России и Крыму. Впрочем, он избежал ответа, является ли РФ агрессором для Украины и не сказал, территорией какой страны он считает Крым.

Срочную пресс-конференцию Олег Винник дал вместе с продюсером Александром Горбенко в связи с его недавним участием в международном проект "ВСЕМ МИР". Организатором флешмоба стала российская группа "Мир 519", которая поддерживает политику Кремля. За участие в проекте Олег Винник загремел в базу сайта "Миротворец".

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В разговоре с журналистами 1 октября Олег Винник рассказал, поступают ли ему предложения о выступлениях в России. По его словам, он имеет принципиальную позицию туда не ехать, но по каким именно причинам – не сказал.

Я никогда не выступал в России и не буду выступать в настоящее время, когда мы имеем такую ​​боль и горе,

– заявил певец. В это же время он не ответил, считает ли Россию агрессором для Украины.

Он добавил, что его приглашают в Россию уже около трех лет, но он не соглашался туда ехать ни на концерты, ни на корпоративы. Винник также отметил, что сегодня его пригласили выступить в Донецке, но и там он отказался от концерта. В то же время певец задался вопросом, почему украинцам можно ехать отдыхать в Крым, а вот артистам с выступлениями – нет.

Смотрите видео ВСЕММИР, которое записал Олег Винник:

"Если артист поедет в Крым выступать для своих соотечественников, то кем он будет? Предателем? Почему мы не можем поехать и выступить там? Они же не оккупанты, это же Крым, где живут наши люди. Так отдохнуть в Крыму мы можем, а выступить мы не можем", – спросил исполнитель.

Продюсер Александр Горбенко добавил, что им действительно поступает много предложений с гарантией конфиденциальности, но они не изменяют своим принципам.

Мы не играем в игры со своей совестью и никогда не были за этот период ни в Крыму, ни в России. Кроме того, когда это все началось, после участия в этом российском проекте, мне звонили ведущие российских телеканалов и приглашали Олега в эфир. Но мы никуда не поехали. Это не игы и не игрушки. Наша позиция однозначна, другой не было и не будет,

– заявил Александр Горбенко.

В начале пресс-конференции продюсер также заявил, что их концертный график не изменился после скандала из-за участия в проекте "ВСЕМ МИР".

"Наш концертный график не зависит от предложения. Их пока 16. Это понятно, что это было запланировано, билеты проданы. Я считаю, что каждый человек имеет право на собственную точку зрения и каждый человек должен уважать другого. Если это получается так – это нормальное демократическое общество. Если человек уважает только свою точку зрения – это Советский Союз", – подчеркнул Горбенко.