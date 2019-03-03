Олег Винник рассказал, как хотел представить Украину на Евровидении

Украинский певец Олег Винник рассказал, что хотел представлять государство на Евровидении-2011 в Германии. Однако сумма, которую должен был потратить на свое выступление артист, оказалась просто космической.

"Я написал песню на украинском и немецком языках. И, когда я спросил: "Как это все происходит?", мне предложили заплатить 600 тысяч то ли долларов, то ли евро. Для меня это, конечно, были космические деньги, и я не согласился на это дело", – рассказал Винник в программе "Светская жизнь".

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Тогда певец спросил у своего норвежского коллеги, выступавшего на Евровидении около 20 лет назад, сколько он потратил, чтобы поехать на конкурс. Тот ответил: "Для меня это было так дорого. Я купил костюм за 450 долларов".

Поэтому сегодня есть один плюс, что артист должен заплатить примерно где-то 150 тысяч долларов. На сегодня я могу себе это позволить и поехать за 150 тысяч долларов выступить как лицо Украины,

– сказал Винник.

Евровидение-2019 состоится в израильском Тель-Авиве. Украину на песенном конкурсе не представит ни один исполнитель. Все потому, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия страны в Евровидении после ряда скандалов во время Нацотбора.

Почему Украина не будет участвовать в Евровидении-2019? Все началось со скандала вокруг победительницы Нацотбора на конкурс, певицы MARUV. Общество критически восприняло информацию о ее гастролях в России, нечеткие ответы о войне на Донбассе и, что права на ее песню "Siren Song" принадлежат компании Warner Music Russia.



Скандал завершился тем, что MARUV не подписала договор об участии в Евровидении-2019 с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. Певица сказала, что "не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков".



После отказа MARUV Украину на Евровидении-2019, по правилам конкурса, должен был представить музыкальный коллектив Freedom Jazz, который занял второе место в финале Нацотбора. Однако группа отказалась от этого. Впоследствии отказались и группы KAZKA и Brunettes Shoot blondes. Хотя последним даже не успели предложить выступить на песенном конкурсе.