Олег Винник станет ведущим шоу "Танцы со звездами 2019"

Украинский певец Олег Винник станет ведущим в прямом эфире развлекательного проекту "Танцы со звездами", премьера которого состоялась 25 августа 2019 года.

Об этом Винник сообщил своим поклонникам на странице в Instagram-Stories. Певец появится на телеэкранах в новом выпуске шоу 1 сентября в 21:00.

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Олег Винник будет ведущим балкона, который будет общаться с участниками после их выступлений и будет узнавать реакцию танцовщиков на оценки от судей шоу "Танцы со звездами 2019" – Франциско Гомеса, Екатерины Повар и Влада Ямы.

Мне впервые выпала возможность вести телевизионное шоу в прямом эфире. Поэтому я в ожидании нового опыта. Это одновременно и интересно, и очень ответственно... Встретимся на "Танцах со звездами",

– сказал певец.

Что известно о шоу "Танцы со звездами"?Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.



Получилось 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого было проведено еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.