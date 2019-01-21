Олег Винник задумался над сменой имиджа: неожиданные детали

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Олег Винник может сменить имидж
Олег Винник может сменить имидж / Instagram / @olegg.vynnyk

Все привыкли видеть секс-символа украинского шоу-бизнеса Олега Винника с роскошными волосами и едва заметной щетиной. Однако артист задумался над сменой такого имиджа.

Как и все звезды Олег Винник сочетает вокальную карьеру с блогерством. Так на его странице в Instagram каждый раз появляются новые снимки из обыденной жизни и гастролей. Любит Олег Винник и общаться со своими сторонниками, а на днях вообще обратился к ним с вопросом.

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Артист задумался над сменой имиджа и решил посоветоваться со своей фан-группой. Перед камерой Олег Винник предстал с бородой и в шапке. Певец по-особому обратился к своим подписчикам, обыграв слова своего хита "Волчица".

Звезды прозрачные вверху! Бриться или не бриться? – написали Олег Винник.

В сети поклонники Олега Винника сразу же разделились на две группы: одни отметили, что певцу очень подходят такие изменения, а вот другие убеждены – чтобы моложе выглядеть ему стоит побриться. "Так вы выглядите брутальнее", "Красиво, но лучше побриться", "Легкая щетина вам подходит. Но не увлекайтесь", "Еще бы постриглись", "Побрейтесь, будете моложе выглядеть", – написали пользователи сети под заметкой.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Красота Олег Винник
Источник: 24 Канал
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