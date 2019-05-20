Олена Зеленська створила сторінку в Instagram: якими знімками дебютувала перша леді України

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Олена та Володимир Зеленські
Олена та Володимир Зеленські / Instagram/ @olenazelenska_official

Дружина новообраного президента України Володимира Зеленського у день його інавгурації з'явилася на простарах соціальної мережі Instagram. Олена Зеленська створила свою сторінку і вже поублікувала кілька перших кадрів.

Сьогодні, 20 травня, у залі Верховної Ради України відбулося урочисте призначення Володимира Зеленського на пост президента України. З нагоди такої події у їхньому житті Олена Зеленська, яка віддавала перевагу залишатися поза межами публічного життя, вирішила створити сторінку в Instagram, де її чоловік вже давно користується неабиякою популярністю.

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Перша леді України дебютувала світлинами з інавгурації свого чоловіка. На фото новообране президентське подружжя постало з широкими усмішками та у святкових вбраннях. Для важливої події у їхньому житті Олена Зеленська обрала білий костюм, піджак якого був на коротких рукавах з трендовим кейпом.

Варто відзначити, що тепер перша леді України користуватиметься не меншою популярністю в соціальних мережах в Instagram, ніж її чоловіка. За лічені години кількість її фанатів налічує понад 30 тисяч.

 

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Теги: Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского LifeStyle Елена Зеленская Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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