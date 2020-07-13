Украинская телеведущая привыкла поражать публику своим изысканным стилем и безупречным вкусом. Ольга Фреймут устроила прогулку по городу в шелковом платье французского дома моды Chloe, стоимость которого составляет 60 тысяч гривен.

За годы карьеры на телевидении Ольга Фреймут успела покорить зрителей не только своим профессионализмом, но и идеальным видом перед камерами. В реальной жизни она доказывает, что это заслуга не стилистов, а ее природной красоты и изысканного вкуса. В инстаграм-профиле ведущая показала брендовый look, который выбрала для выхода в город.

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Оля Фреймут отметила, что сейчас модницы предпочитают комфорт и выбирают обувь на плоской подошве. Однако сама знаменитость убеждена, что жизнь на каблуках значительно интереснее и увереннее особенно тогда, когда надеваешь их без повода среди будней.

Образ Ольги Фреймут

Телеведущая позировала в шелковом платье с принтом свободного кроя от дома мод Chloe. Стоимость такого наряда составляет почти 2 тысячи евро – более 60 тысяч гривен. Брендовое ассиметричное платье с закрытым декольте и пуговицами на груди она дополнила туфлями на шпильках белого цвета. Стоит заметить, что ранее знаменитость заявляла, что образы длины миди лишь добавляют возраста. Поэтому сама радушно демонстрирует стройные ножки.

Для прогулки по Киеву Оля Фреймут сделала макияж с акцентом на глаза и легкую укладку. Из аксессуаров на ней лишь лаконичные серьги.