Во Франции стартовал показ нового сериала "Романс" (Romance). Одну из главных ролей здесь сыграла актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко. Звезда похвасталась в сети кадрами из сериала, на которых она полностью обнажилась.

Новые кадры с Ольгой Куриленко

Ольга Куриленко опубликовала эротический ролик на инстаграм-странице и взбудоражила им сеть. На видео видно, как главный герой сериала "Романс" Джереми, которого сыграл Пьер Деладоншам, подглядывает за красавицей. По сюжету, Элис не знает, что не одна в доме, поэтому перед принятием ванны с легкостью сбрасывает всю свою одежду, демонстрируя стройное обнаженное тело.

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Эротические кадры можно увидеть в двух последних эпизодах сериала. Именно их 24 июня транслировали на французском телеканале, которые охотно сняла на камеру Ольга Куриленко.

Что известно о сериале "Романс"

Сериал "Романс" – одна из последних работ Ольги Куриленко. Во французской ленте она сыграла загадочную красавицу Элис, которая не подозревает, что находится в опасности. Женщина с легкостью ведет светскую жизнь, покоряя сердца всех мужчин. И беззаботные будни завершатся, когда в ее жизни появится Джереми.

История мужчины – вторая сюжетная линия, которая заинтересует зрителей. Джереми работал барменом в ночном клубе. Там он увидел красивое фото Элис на ретро-снимках. Странным образом парень перенесется в 1960 год, когда была создана фотография, и встретится с очаровательной моделью. Впоследствии выяснится, что Джереми не случайно попал в прошлое: он должен защитить Элис, но от чего именно – герою придется выяснить.

Смотрите трейлер к сериалу "Романс": видео