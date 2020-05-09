Ольга Куриленко оскандалилась заявлением: Украинской крови во мне вообще нет

Актриса и модель украинского происхождения фактически отреклась от своей национальности. Ольга Куриленко опубликовала приветственное сообщение ко Дню Победы, которое вызвало шквал обсуждения в сети. В комментариях звезда отметила, что считает себя "славянкой", а тест ДНК показал, что у нее нет украинской крови.

Скандальное сообщение появилось в инстаграм-профиле Ольги Куриленко. Все европейское общество она поздравила с Днем памяти и примирения, а вот поклонников из стран бывшего Советского Союза – с Днем победы.

Читайте также Ольга Куриленко ответила на самые популярные вопросы о коронавирусе

Знаменитость не прибегла к подробностям, гражданам какой страны шлет свои поздравления, использовав в подписи обобщающее "всем нашим". Лаконичный текст она дополнила фотографией 4-летнего сына Александра Макса Горацио, который игрался самодельным танком из картонных коробок и раскрашивал его красными пятиконечными звездами.

После многочисленных возмущенных комментариев Ольга Куриленко таки объяснила, кого она считает "нашими": "Наши" – это все страны бывшего СССР, которые воевали в войне. Несмотря на то, что республик было много, чтобы все не перечислять, я написала "наших". Так короче". Однако этим объяснением конфликт звезды с фолловерами не ограничился. Один из пользователей отметил, что знаменитость – не украинка, на что она ответила: "Я не украинка. Я славянка".



Ольга Куриленко отреклась от Украины / Фото: Screenshot / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Подписчики поспешили объяснить модели, что нет национальности "славянка". А она в свою очередь сделала сенсационное заявление. По словам Куриленко, ее ДНК-тест показал, что ее предки происходили из России, Беларуси и Польши. Среди указанных стран Украины не было.

Я не на 100% украинка. А тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет. Извините. Мне, вообще-то, все равно. Но тест так показал. Я сама удивилась,

– оправдалась актриса.



Ольга Куриленко отреклась от Украины / Фото: Screenshot / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Стоит отметить, что Ольга Куриленко родилась в 1979 года в городе Бердянск Запорожской области, а в 16-летнем возрасте переехала работать в Париж моделью. Она не согласилась с тем, что "национальность определяется по месту рождения".