Ольга Куриленко отреагировала на скандал вокруг заявления о том, что в ней нет украинской крови

Знаменитая голливудская актриса и модель Ольга Куриленко оскандалилась заявлением о том, что в ней нет украинской крови. Такое высказывание быстро взбудоражило сеть и вызвало активные обсуждения, однако Ольга отмечает, что ничего скандального не говорила.

Вчера, 9 мая, она опубликовала на личной странице в инстаграме сообщение, в котором поздравила европейское общество с Днем памяти и примирения, а подписчиков из стран бывшего Советского Союза – с Днем победы. В комментариях публикации она отметила, что считает себя "славянкой", а у нее вообще нет украинской крови.

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Необоснованные обвинения в адрес Ольги Куриленко вызвали у нее возмущение. Она решила ответить на многочисленные вопросы относительно ее заявления и объяснила свою позицию.

"Последний раз напишу и больше никому отвечать не буду, у меня нет времени для инстаграма. Во-первых: научитесь читать. Когда написано поздравление, оно подразумевает только то, о чем говорит и ничего больше! Все эти дискуссии, которые вы внизу развили и содержание, которое вы предоставляете моим словам – это ваши выдумки. Ничего, в чем вы меня обвиняете, я не говорила. Вы не найдете в моих сообщениях ни слова о том, что я не люблю Украину, ни слова о том, что я от нее отказываюсь, ни слова о том, что я не люблю украинцев, ни слова о настоящем конфликте Украины с Россией (о чем здесь вообще речь не шла), ни слова о коммунизме и так далее", – заявила знаменитость.

Куриленко также рассказала, что тест ДНК не определил в ней украинской крови, однако это всего лишь констатация факта. Ольга говорит, что ей все равно, какая кровь течет в ней, потому что она не расистка, а если у людей возникает ненависть к ней только потому, что в ее венах нет украинской крови, то это многое говорит о них самих.

Ненависть к людям из-за их этнического происхождения называется расизмом. И в цивилизованном мире, насколько я знаю, расизм преследуется,

– завершила свое заявление актриса.



Ольга Куриленко отреагировала на скандал вокруг своих высказываний / Скриншот / Instagram / @olgakurylenkoofficial