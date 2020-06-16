Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко презентовала в сети новый телепроект. Звезда снялась во французском сериале "Романс" (Romance) и показала страстные кадры из новых эпизодов.

Снимки появились на инстаграм-странице Ольги Куриленко. На кадрах украинская красавица страстно позировала рядом с актером Пьером Деладоншамом, который сыграл в сериале одного из ее поклонников. Кроме этого, Ольга Куриленко показала романтические фото, сделанные на берегу моря.

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Ольга Куриленко во французском сериале / Фото Instagram / @olgakurylenkoofficial

Страстные кадры из сериала "Романс" / Фото Instagram / @olgakurylenkoofficial

Кадры с Ольгой Куриленко / Фото Instagram / @olgakurylenkoofficial

Ольга Куриленко в сериале "Романс" / Фото Instagram / @olgakurylenkoofficial

Что известно о сериале "Романс"

Ольгу Куриленко в сериале "Романс" сыграла загадочную женщину, которая в глазах мужчин безупречна. Она – красавица, привлекает внимание всех окружающих, но в то же время является милой и умной. И строить серьезные отношения Элис не намерена, поэтому все ухаживания мужчин для нее не важны. Появление в ее жизни Джереми может все кардинально изменить.

Парень был обычным барменом-неудачником, который устроился в новый клуб. Все заведение наполненных архивными фото Парижа. Однако девушка с пляжа больше всего приковала его внимание. Джереми странным образом попадает в 1960 год, когда было создано фото, и встречает Элис. Именно ее он должен защитить от какой-либо угрозы, но от чего – Джереми даже не догадывается.

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