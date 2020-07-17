Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко взбудоражила сеть эротическим фото. Звезда предстала обнаженной на черно-белом снимке.

Автором черно-белого фото Ольги Куриленко стал фотограф Патрис ван Мальдер. Он и нашел в своих архивах эротическую фотографию красавицы еще до ее карьеры в Голливуде.

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На фото голая актриса присела на берегу моря. Интимные места Ольга Куриленко прикрыла благодаря правильно выбранной позе. Еще большей эффектности кадру добавляла развесистая ветвь, на которую оперлась украинская красавица. Ольга Куриленко загадочно смотрела в пейзаж, что выглядело очень трогательно.

Как Ольга Куриленко попала в Голливуд

После окончания школы в Бердянске Ольга Куриленко решила эмигрировать из Украины. Актриса поселилась в Париже и активно изучала язык и моделинг. Уже через 2 года харизматичная красавица украшала топовые глянцы, не боясь перевоплощений и образов. На одной из съемок Ольга Куриленко познакомилась с фотографом Седриком Ван Молем, за которого вышла замуж в 2000 году. Однако отношения долго не продлились, а после развода звезда решила променять модельную карьеру на актерскую.

Сначала Ольга Куриленко играла в малобюджетных французских лентах, которые и стали ее билетом в Голливуд. "Париж, я люблю тебя", "Хитмэн", "Змея", "Макс Пэйн", "Опасные секреты" и другие ленты привели актрису к одной из самых ярких ролей: Ольга Куриленко стала девушкой Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия". Сейчас актриса является одной из популярных красавиц Голливуда, уже может выбирать интересные для себя проекты.

Но даже после достижения успеха Ольга Куриленко не боится пикантных сцен. Актриса с легкостью обнажилась в последнем сериале, который вышел на экран под названием "Романс".