Ольга Сумская обвинила украинский телеканал в эйджизме: детали

Украинская актриса гневно высказалась о современных стандартах на телевидении. Ольга Сумская призналась, что потеряла работу на телеканале "1+1" только из-за своего возраста: когда звезде исполнилось 40 лет, ее уволили. Она отметила, что сейчас в шоу-бизнесе не хватает опытных личностей.

Собственными соображениями относительно современного украинского телевидения 53-летняя Ольга Сумская поделилась в инстаграм-шоу Оли Поляковой "Правда или действие". Она подчеркнула, что несмотря на свой возраст не считает себя старой и осознает, что сейчас время жить для себя и духовно развиваться.

Читайте также Ольга Сумская рассказала, как решилась уйти от первого мужа

Однако такую позицию звезды не разделяют продюсеры телеканалов. Сумская считает, что медийные стандарты дискриминируют звезд из-за возраста. Так, она сама стала жертвой эйджизма во время работы на "1+1".

Когда мне исполнилось 40 лет, я вела программу "Империя кино" в течение 10 лет на канале "1+1". Меня уволили сразу. Вот эйджизм: мне уже 40, а нам нужны молодые,

– вспомнила Ольга Сумская.

Народная артистка Украины акцентировала на том, что сейчас на телевидении нет взрослых ведущих, в первом эшелоне музыкантов – достойных взрослых певцов, которые снискали славу народных любимцев. По ее мнению, именно людям с опытом место на телеэкранах. "Что у нас с телевидением, что нам смотреть? Чем вдохновляться?.. Я понимаю, что "Рассмеши комика", "Квартал" – это все шикарно, но хочется жизни, опыта, каких-то историй сумасшедших, которые были бы уроком для людей", – гневно высказалась Сумская.

Ольга Сумская обвинила украинский телеканал в эйджизме: смотрите видео онлайн

Смотрите этот фрагмент разговора Поляковой и Сумской на 1 часу 6 минуте видео