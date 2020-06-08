Украинская актриса и телеведущая неизменно покоряет поклонников своим безупречным внешним видом. Ольга Сумская даже в 53 года поражает стройностью и смело демонстрирует тело в откровенных летних образах.

На личной странице в инстаграме Ольга Сумская опубликовала фото с отдыха. Вместе с мужем актером Виталием Борисюком она отправилась в село Подгорцы, что на Киевщине, чтобы открыть летний сезон на берегу Голубого озера.

К теме Ольга Сумская устроила сексуальную съемку на кровати: жаркие фото

Звезда призналась, что из-за карантина границы будут оставаться закрытыми, то вместе с любимым будет осваивать внутренний туризм и отдых в Украине. Сумская призналась, что такой досуг ей понравился. Стоит отметить, что на пляже, на котором проводили время супруги, было достаточно людно даже несмотря на карантин.

Соблазнительный образ Ольги Сумской

Актриса позировала на берегу озера, сидя на шезлонге. Она загорала в ярко-розовом купальнике, который пикантно подчеркивал ее большой бюст. Талию Ольга Сумская скрыла за парео с цветочным принтом. Однако в центре внимания оказалось даже не соблазнительное декольте звезды, которое она прикрыла волосами, а фантастически стройные ноги.

В жаркую погоду актриса надела солнцезащитные очки и белую кепку, а от палящего солнца скрывалась под пляжным зонтиком. Шезлонги супругов были расположены у воды, поэтому пара могла насладиться свежестью озера.



Ольга Сумская похвасталась стройными ножками / Фото: Instagram / @olgasumska



Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком / Фото: Instagram / @olgasumska