Ольга Сумская показала, как менялась с начала карьеры: архивные фото
Актриса Ольга Сумская на протяжении десятков лет является одной из самых популярных блондинок украинского кино. Но оказалось, что именно роль заставила ее сменить имидж.
Как Ольга Сумская рассказала поклонникам в инстаграме, когда ее пригласили играть в сериале "Роксолана", она была шатенкой. Однако продюсеры видели главную героиню блондинкой, поэтому всего за несколько часов актриса сменила цвет волос и предстала перед камерой в образе, который станет легендарным для отечественных киноманов.
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Однако смена имиджа понравилась харизматической украинке, поэтому в дальнейшем она охотно посещала салоны и перекрасила волосы в светлый цвет.
"Не секрет, что от природы я шатенка, а блондинкой стала, когда сыграла Роксолану! Именно тогда мне за вечер покрасили волосы, а на утро я уже стояла в кадре с новыми ощущениями, которые мне очень понравились! Несколько раз я возвращалась к темному цвету, но долго не выдерживала, потому что блондинка – это прежде всего характер", – поделилась Ольга Сумская.
Кроме этого, в сети актриса поделилась архивными снимками, сделанными в разные годы карьеры. В очередной раз Ольга Сумская ошеломила поклонников, которые были поражены, что с течением времени красавица почти не меняется.
Как Ольга Сумская изменилась за время своей карьеры / Фото Instagram / @olgasumska
Сейчас Ольге Сумской – 53 года. Актриса может похвастаться успешными ролями в театре и кино. В частности, после легендарной "Роксоланы" Ольга Сумская снялась в кинолентах:
- "Кріпосна"
- "Дві матері"
- "Я, Ти, Він, Вона"
- "Іван Сила"
- "Тіні незабутих предків"
- "1+1 вдома"
- "Останній москаль"
- "Територія краси"
- "За двома зайцями"
- "Попелюшка" и др.