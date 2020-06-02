Актриса Ольга Сумская на протяжении десятков лет является одной из самых популярных блондинок украинского кино. Но оказалось, что именно роль заставила ее сменить имидж.

Как Ольга Сумская рассказала поклонникам в инстаграме, когда ее пригласили играть в сериале "Роксолана", она была шатенкой. Однако продюсеры видели главную героиню блондинкой, поэтому всего за несколько часов актриса сменила цвет волос и предстала перед камерой в образе, который станет легендарным для отечественных киноманов.

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Однако смена имиджа понравилась харизматической украинке, поэтому в дальнейшем она охотно посещала салоны и перекрасила волосы в светлый цвет.

"Не секрет, что от природы я шатенка, а блондинкой стала, когда сыграла Роксолану! Именно тогда мне за вечер покрасили волосы, а на утро я уже стояла в кадре с новыми ощущениями, которые мне очень понравились! Несколько раз я возвращалась к темному цвету, но долго не выдерживала, потому что блондинка – это прежде всего характер", – поделилась Ольга Сумская.

Кроме этого, в сети актриса поделилась архивными снимками, сделанными в разные годы карьеры. В очередной раз Ольга Сумская ошеломила поклонников, которые были поражены, что с течением времени красавица почти не меняется.

Как Ольга Сумская изменилась за время своей карьеры / Фото Instagram / @olgasumska

Сейчас Ольге Сумской – 53 года. Актриса может похвастаться успешными ролями в театре и кино. В частности, после легендарной "Роксоланы" Ольга Сумская снялась в кинолентах: