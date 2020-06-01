Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поздравила старшую дочь Антонину Паперную с днем рождения. Сегодня, 1 июня, ей исполняется 30 лет.

1 июня для Ольги Сумской – особый день, ведь именно в эту дату она впервые стала мамой. Тогда актриса почувствовала, что такое материнство. На личной странице в инстаграме Ольга поделилась очаровательной фотографией, которую посвятила дочери.

Читайте также: Илона Гвоздева рассказала, как почувствовала беременность: Тесты показывали отрицательный результат

Как Ольга Сумская поздравила дочь с днем рождения

Народная любимица распространила в сети архивный кадр, на котором предстала вместе с Антониной. Мама и дочь позируют в красивых платьях: Ольга – светло-коричневом, Антонина – белом. У обоих роскошные длинные волосы, уложенные ровно, которые нежно развевает ветер. Среди аксессуаров они выбрали серьги, а на лицах сделали выразительный макияж с акцентом на глазах.

Доця! С днем рождения, родная! Моя радость, мое счастье!

– написала в публикации Сумская.



Ольга Сумская поздравила дочь с днем рождения / Instagram / @ olgasumska

Что известно о семье Антонины Паперной?

Напомним, недавно Антонина Паперная во второй раз стала мамой. Она родила сына от российского актера Владимира Яглича, с которым проживает в гражданском браке. Долгое время пара скрывала свои отношения и никоим образом не комментировала личную жизнь. Два года назад на свет появилась их дочь Ева. Ее лицо звездные родители решили показать общественности перед рождением второго ребенка. Антонина рассказала, что в положении в новогоднюю ночь. Паперная опубликовала фотографию, на которой предстала с округлым животиком.