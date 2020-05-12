Ольга Сумская рассказала, почему ушла от первого мужа

Популярная украинская актриса Ольга Сумская решилась рассказать, почему ушла от первого мужа Евгения Паперного, с которым прожила в браке 4 года.

Ольга и актер Евгений Паперный были женаты в течение четырех лет. У них родилась дочь Антонина. Однако вскоре пара разошлась. Как Сумская решилась на такой шаг, она рассказала во время разговора с Олей Поляковой в прямом эфире в инстаграме.

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Ольга Сумская стала гостьей нового выпуска онлайн-шоу Поляковой "Правда или действие". Во время трансляции она призналась, что в театре завела бурный роман с актером Виталием Борисюком, к которому вскоре ушла от мужа.

"Он не оценил тот Божий дар, который был в его руках. Немного злоупотреблял алкоголем. Физиология тоже очень важна, но когда ты живешь в этой среде и считаешь трезвые дни – это очень страшно и больно. Многие женщины меня поймут. Борисюка еще никто не превзошел. Он боролся за меня неистово. Мог прийти ночью ко мне. Мы жили тогда с Евгением в двухкомнатной квартире, Тоня была маленькой, а он звонит в дверь в четыре часа утра. Женя открывает, стоит Борисюк и говорит ему: "Уходи с дороги". И тут Паперный хватает топор и кричит: "Порубаю бл**ов". Это был ад. Потом все эти выяснения отношений в театре... Страсти кипели на 200 градусов", – рассказала знаменитость.

Евгений не пытался удержать жену. Той же ночью Сумская с дочкой уехали к Борисюку. Их история любви длится уже 25 лет, из которых 24 они официально являются мужем и женой. Актриса призналась, что брак с Виталием она бы не променяла ни на что.

У каждой семьи есть свой штрих-код, свой мир запахов, и он родной. Когда Виталий поцеловал меня, то внутри проснулся вулкан,

– сказала Сумская.