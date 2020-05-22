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Ольга Сумская устроила сексуальную съемку на кровати: жаркие фото

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Ольга Сумская в сексуальной съемке
Ольга Сумская в сексуальной съемке / Instagram / @olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская с легкостью взбудоражила сеть новыми снимками. Звезда опубликовала фото в шелковой соблазнительной пижаме, засветив стройные ноги.

53-летняя Ольга Сумская является одной из самых популярных украинок современности. Потрясающая актерская карьера и дизайнерский дебют – это не все проекты, которые приносят ей бешеную славу. Ольга Сумская является успешным блогером, за инстаграм-страницей которой следят тысячи людей. Поэтому едва ли не каждый день знаменитость делится с поклонниками кадрами, которые иногда отмечаются пикантностью.

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Так, 22 мая звезда опубликовала серию снимков с импровизированной фотосессии. Перед камерой Ольга Сумская появилась в розовой ночной рубашке и халате. Наряд только подчеркнул стройную фигуру звезды и обнажил ее ноги, что выглядело очень соблазнительно в кадре. Еще большей пикантности добавила локация съемки – актриса позировала на кровати.

Ольга Сумська у сексуальній зйомці

Ольга Сумская в сексуальной съемке / Instagram / @olgasumska

А уже в подписи Ольга Сумская призналась, что в восторге от домашних комплектов из шелка. По словам телезвезды, дома она примеряет спортивный костюм, а вот на съемках фильмов охотно надевает подобные наряды.

"У меня есть несколько прекрасных пижам и халатов, но одеваю в доме спортивный костюм, а в этих комплектах снимаюсь в кино... Конечно, я бы их носила каждый день, но у плиты с борщом не до гламура. Но душа просит чего-то романтического" , – отметила Ольга Сумская.

Ольга Сумська приміряла рожеву піжаму і халат

Ольга Сумская примерила розовую пижаму и халат / Instagram / @olgasumska

Ольга Сумська

Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Ольга Сумская
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