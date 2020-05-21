Ольга Сумская впервые рассказала о рождении внука: Наконец мальчик

Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская еще 21 апреля во второй раз стала бабушкой. Однако тогда она не стала рассекречивать пол малыша и его имя. Теперь стало известно, что ее дочь Антонина Паперная родила сына.

Часто знаменитости пытаются уберечь семейную жизнь от посторонних глаз. Особенно, если это касается их детей. Но иногда они делают исключения и делятся радостными новостями с поклонниками. Во время прямого эфира на инстаграм-странице программы "Утро с Украиной" Ольга Сумская призналась, что ее дочь стала мамой сына.

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Баба Оля собственной персоной. Это самое большое счастье, которое можно представить. Всем советую испытать на полную эти эмоции. Тоничка мне позвонила из роддома. Тогда она уже родила и только ей вручили дитя, она мне сразу позвонила. А у меня слезы катятся от этих безумных эмоций, потому что наконец-то родился мальчик. У нас же сплошной матриархат. И вот, появился мужчина,

– прокомментировала артистка.

Сегодня маленькому сыну Антонины Паперной и ее мужа, российского актера Владимира Яглыча, исполняется ровно месяц. Звездные родители невероятно счастливы.

Как назвали малыша?

Во время разговора с ведущей "Утра с Украиной" Лилией Ребрик Ольга призналась, пока имени в ее внука нет. Папа и дед малыша носят имя Владимир и если бы сына назвали также Владимиром, то было бы слишком. Поэтому пока Антонина и ее любимый колеблются относительно того, как назвать второго ребенка.

Что известно о семье Антонины Паперной?

История любви Антонины Паперной и Владимира Яглыча началась весной 2015 года. Но они тщательно скрывали свои отношения от общественности и не отвечали ни на какие вопросы относительно личной жизни.

Влюбленные живут в России в гражданском браке. Два года назад у них родилась дочь Ева. И только перед рождением второго ребенка супруги показали обществу лицо своего первенца. Об очередной беременности дочь Ольги Сумской решилась рассказать поклонникам в новогоднюю ночь. Тогда она опубликовала фотографию, на которой появилась с округлым животом.