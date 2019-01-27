Какие книги рекомендует прочитать Оля Фреймут: авторы и названия

15 Читати новину українською
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram/ @freimutolia

Знаменитая украинская телеведущая, несмотря на насыщенный график, находит время для чтения. Ольга Фреймут, мать троих детей, опубликовала список книг, которые успела прочитала за январь.

На своей странице в Instgaram популярная телеведущая Ольга Фреймут призналась, что терпеть не может, когда ей что-то навязывают. Однако посоветовала своим поклонникам три книги, которые удалось прочитать за январь.

Читайте также: "Я не королева красоты": Оля Фреймут раскрыла секрет своей красоты

Мой список января, то, что читала в этом месяце, когда укладывала малышей спать,
– прокомментировала фото звездная мама.

Первое место заняла книга Симоны де Бовуар под названием "Сломленная". Ольга Фреймут добавила, что книга подойдет для чтения тем, кто сейчас переживает развод. А она, после прочтения, начала еще больше ценить свою семью.

Следующим в списке был психологический роман на английском "Giant's Bread", который написала легендарная Мэри Вестмакотт (Агата Кристи). Ольга добавила, что перевода этой книги нет, но написано лаконично, без барокко.

Вы справитесь. Роман для тех, кто ставит профессию выше всего,
– добавила телеведущая.

Третьей и последней стала книга романистки Kevin Kwan под названием "Crazy Rich Asians". Ольга Фреймут призналась, что это произведение, написанное на английском, – словно сериал, который не коснется души, лишь настроения.

После списка книг телеведущая пожелала поклонникам удачного выходного. "Хорошее воскресенье. С любовью", – завершила Ольга Фреймут.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Звездные мамы Ольга Фреймут Книги
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
26 января 13:30 Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
481
Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
25 января 20:15 Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
Наталя Боднар 411
Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
25 января 19:00 Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
Марта Вересюк 473
Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
25 января 17:01 Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
555
"Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
25 января 13:00 "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
Юлія Девда 708
Наоми Кэмпбелл обнажилась на показе Valentino: сказочные образы из коллекции весна-лето 2019
24 января 22:01 Наоми Кэмпбелл обнажилась на показе Valentino: сказочные образы из коллекции весна-лето 2019
648
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук