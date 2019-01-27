Какие книги рекомендует прочитать Оля Фреймут: авторы и названия

Знаменитая украинская телеведущая, несмотря на насыщенный график, находит время для чтения. Ольга Фреймут, мать троих детей, опубликовала список книг, которые успела прочитала за январь.

На своей странице в Instgaram популярная телеведущая Ольга Фреймут призналась, что терпеть не может, когда ей что-то навязывают. Однако посоветовала своим поклонникам три книги, которые удалось прочитать за январь.

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Мой список января, то, что читала в этом месяце, когда укладывала малышей спать,

– прокомментировала фото звездная мама.

Первое место заняла книга Симоны де Бовуар под названием "Сломленная". Ольга Фреймут добавила, что книга подойдет для чтения тем, кто сейчас переживает развод. А она, после прочтения, начала еще больше ценить свою семью.

Следующим в списке был психологический роман на английском "Giant's Bread", который написала легендарная Мэри Вестмакотт (Агата Кристи). Ольга добавила, что перевода этой книги нет, но написано лаконично, без барокко.

Вы справитесь. Роман для тех, кто ставит профессию выше всего,

– добавила телеведущая.

Третьей и последней стала книга романистки Kevin Kwan под названием "Crazy Rich Asians". Ольга Фреймут призналась, что это произведение, написанное на английском, – словно сериал, который не коснется души, лишь настроения.

После списка книг телеведущая пожелала поклонникам удачного выходного. "Хорошее воскресенье. С любовью", – завершила Ольга Фреймут.