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Ольга Фреймут показала фото из детства, на котором поразительно похожа со своей дочерью

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Ольга Фреймут и Злата Митчелл / Instagram / @freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут активно общается в социальных сетях со своей аудиторией и любит похвастаться достижениями дочери. На этот раз она приняла участие в интернет-челендже, чем вызвала волну восхищений.

В своих инстаграм-сторис Ольга Фреймут присоединилась к флешмобу, цель которого показать свои детские фото и передать эстафету нескольким своим друзьям. На новой фотографии, которую ранее знаменитость не публиковала в социальной сети, она появилась в школьном возрасте в образе принцессы.

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Ольга Фреймут в детстве / Instagram-Stories / @freimutolia

Черно-белое фото привлекло большое внимание пользователей, ведь на нем сразу можно заметить, как звездная дочь Злата Митчелл похожа на свою маму в ее годы. Такие же черты лица, цвет волос и даже уверенный взгляд. Можно уверенно сказать, что мама и дочь похожи друг на друга как "две капли воды".


Старшая дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл / Instagram / @zlata_mitchell

Напомним, что к инстаграм-флешмобу недавно также присоединилась рэперка Alyona Alyona, прима балета Екатерина Кухар, певица Джамала, "Женский квартал" и другие звезды украинского шоу-бизнеса.

Автор: Ульяна Журба
Теги: Звездные родители Звездные дети Ольга Фреймут LifeStyle
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