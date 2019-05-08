Ольга Фреймут показала, как отпраздновала день рождения сына: фото

Телеведущая Ольга Фреймут тщательно скрывает своих маленьких детей от общественности: она еще ни разу не показала их лица. Однако в сети звезда решила поделиться счастливыми кадрами с семейного праздника.

В среду, 8 мая, сын Ольги Фреймут и Владимира Локотко – Валерий – празднует 3-й день рождения. По этому случаю звездные супруги устроили праздник, который прошел в уютном семейном кругу.

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"Моя радость и гордость! Мой сыночек, счастливой тебе судьбы! С днем рождения", – с трепетом поздравила ребенка Ольга Фреймут.

Согласно фотографиям, опубликованным на Instagram-странице телеведущей, для сына супруги устроили скромный и уютный праздник. Однако отметить 3-летие Валерия звездная пара, вероятно, решила за границей. Для путешествия Ольга Фреймут и Владимир Локотко заказали вертолет, а в Instagram-Stories звезда показала, как они пролетали море.

Кроме этого, телеведущая опубликовала волшебные фото, сделанные в салоне вертолета. На фотографиях видно, как маленький Валерий сидит рядом с отцом и с восторгом рассматривает пейзажи в окно.



Ольга Фреймут с мужем и сыном / Instagram / @freimutolia

Пока неизвестно, куда именно отправилась Ольга Фреймут с мужем и детьми. Однако, согласно кадрам, без праздничного торта 3-летний Валерий не остался. Телеведущая заказала лакомство для ребенка, украшенное разноцветными персонажами мультфильмов. Кроме этого, на праздник она пригласила аниматоров.



День рождения сына Ольги Фреймут / Instagram / @freimutolia



Праздничный торт / Instagram / @freimutolia