Ольга Фреймут показала, как отпраздновала день рождения сына: фото

27 Читати новину українською
Ольга Фреймут с мужем и детьми
Ольга Фреймут с мужем и детьми

Телеведущая Ольга Фреймут тщательно скрывает своих маленьких детей от общественности: она еще ни разу не показала их лица. Однако в сети звезда решила поделиться счастливыми кадрами с семейного праздника.

В среду, 8 мая, сын Ольги Фреймут и Владимира Локотко – Валерий – празднует 3-й день рождения. По этому случаю звездные супруги устроили праздник, который прошел в уютном семейном кругу.

Читайте также: Пасхальные ангелочки: Ольга Фреймут очаровала нежными снимками детей

"Моя радость и гордость! Мой сыночек, счастливой тебе судьбы! С днем рождения", – с трепетом поздравила ребенка Ольга Фреймут.

Согласно фотографиям, опубликованным на Instagram-странице телеведущей, для сына супруги устроили скромный и уютный праздник. Однако отметить 3-летие Валерия звездная пара, вероятно, решила за границей. Для путешествия Ольга Фреймут и Владимир Локотко заказали вертолет, а в Instagram-Stories звезда показала, как они пролетали море.

Кроме этого, телеведущая опубликовала волшебные фото, сделанные в салоне вертолета. На фотографиях видно, как маленький Валерий сидит рядом с отцом и с восторгом рассматривает пейзажи в окно.


Ольга Фреймут с мужем и сыном / Instagram / @freimutolia

Пока неизвестно, куда именно отправилась Ольга Фреймут с мужем и детьми. Однако, согласно кадрам, без праздничного торта 3-летний Валерий не остался. Телеведущая заказала лакомство для ребенка, украшенное разноцветными персонажами мультфильмов. Кроме этого, на праздник она пригласила аниматоров.

День народження сина Ольги Фреймут
День рождения сына Ольги Фреймут / Instagram / @freimutolia


Праздничный торт / Instagram / @freimutolia

Ольга Фреймут з чоловіком
Ольга Фреймут с мужем / Instagram / @freimutolia

blog_ava
Главные мифы и правда о Второй мировой войне
сегодня
8093
Теги: Новости LifeStyle Ольга Фреймут Дети и несовершеннолетние LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сериал "Чернобыль" от HBO: что известно о техногенной катастрофе глазами США и Великобритании
сегодня 16:28 Сериал "Чернобыль" от HBO: что известно о техногенной катастрофе глазами США и Великобритании
2
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня 11:01 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
56982
Прозрачные платья и сексуальные декольте: какие звезды отличились на Met Gala 2019
7 мая 21:27 Прозрачные платья и сексуальные декольте: какие звезды отличились на Met Gala 2019
608
Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
7 мая 18:57 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
Юлія Турелик 16165
От простой студентки до мирового эталона моды: в чем секрет блогерши Кьяры Ферраньи
7 мая 15:05 От простой студентки до мирового эталона моды: в чем секрет блогерши Кьяры Ферраньи
Анастасія Манюхіна 1
Новости
Больше новостей
Залиште відгук