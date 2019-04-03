Ольга Фреймут показала, как проводит будни в Италии: яркое фото

Украинская телеведущая и писательница Ольга Фреймут рассказала и показала своим поклонникам, как она отдыхает в одном из самых красивых городов Италии, Болонье. Для прогулки уютным городом звезда надела стильный наряд, который не очень понравился ее "фолловерам".

Недавно Ольга Фреймут делилась с поклонниками списком книг, которые рекомендует прочитать, а теперь делится снимком из Болоньи. Звезда украинского шоу-бизнеса, которая также издает собственные книги, не смогла пропустить важное культурное событие. Телеведущая прибыла в один из важнейших и красивейших городов Италии на книжную выставку.

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Для выхода на оранжевую дорожку Ольга Фреймут выбрала бежевое сдержанное платье, колготки в горох и синее пальто, которое накинула поверх платья.



Оля Фреймут в Болонье / Instagram / @freimutolia

Однако из всего образа телеведущей наибольшее внимание поклонников привлекла ее обувь. Красные кожаные туфли от любимого бренда знаменитости Chloe, стоимостью 16 тысяч гривен, пришлись по душе ее поклонникам. Они раскритиковали ее выбор, а некоторые даже назвали это безвкусицей.



Поклонники Оли Фреймут раскритиковали ее туфли / Скриншот с​ Instagram @freimutolia