Ольга Фреймут показала очаровательное семейное фото, которое тронуло сеть

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Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут и ее муж, генеральный директор "Нового канала" Владимир Локотко, умело сочетают отцовство с развлечениями. Так, звездные супруги опубликовали семейное фото с концерта в Киеве, на который они взяли своих младших детей.

В понедельник, 6 мая, в Киеве состоялось выступление украинской группы "Луна", которую возглавляет певица Кристина Герасимова. На светское мероприятие пришло много меломанов, среди которых – телеведущая Ольга Фреймут с мужем Владимиром Локотко. Супруги выбрали для этого события белые наряды, которые привлекали внимание всех участников шоу.

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На концерт Ольга Фреймут взяла своих младших детей – 1-летнюю Евдокию и 2-летнего Валерия. Дети телеведущей случайно попали в кадр, который пара хотела сделать после выступления. При этом маленькая дочка Ольги Фреймут схватила ее за платье, обращаясь к звездной маме. Такое фото настолько понравилось знаменитой украинке, что она решила именно его опубликовать в своем блоге.

Сфотографироваться многодетным родителям – вызов. Правда же?
– с юмором написала Ольга Фреймут под снимком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Хотя дети Ольги Фреймут уже подросли, она до сих пор не хочет показывать общественности их лица. Поэтому на всех снимках Ольги Фреймут виднеются только образы детей, а фанатам остается только гадать, как выглядят дети их кумира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

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Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Ольга Фреймут
Источник: LifeStyle 24
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