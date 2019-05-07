Ольга Фреймут показала очаровательное семейное фото, которое тронуло сеть

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут и ее муж, генеральный директор "Нового канала" Владимир Локотко, умело сочетают отцовство с развлечениями. Так, звездные супруги опубликовали семейное фото с концерта в Киеве, на который они взяли своих младших детей.

В понедельник, 6 мая, в Киеве состоялось выступление украинской группы "Луна", которую возглавляет певица Кристина Герасимова. На светское мероприятие пришло много меломанов, среди которых – телеведущая Ольга Фреймут с мужем Владимиром Локотко. Супруги выбрали для этого события белые наряды, которые привлекали внимание всех участников шоу.

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На концерт Ольга Фреймут взяла своих младших детей – 1-летнюю Евдокию и 2-летнего Валерия. Дети телеведущей случайно попали в кадр, который пара хотела сделать после выступления. При этом маленькая дочка Ольги Фреймут схватила ее за платье, обращаясь к звездной маме. Такое фото настолько понравилось знаменитой украинке, что она решила именно его опубликовать в своем блоге.

Сфотографироваться многодетным родителям – вызов. Правда же?

– с юмором написала Ольга Фреймут под снимком.

Хотя дети Ольги Фреймут уже подросли, она до сих пор не хочет показывать общественности их лица. Поэтому на всех снимках Ольги Фреймут виднеются только образы детей, а фанатам остается только гадать, как выглядят дети их кумира.