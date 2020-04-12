Ольга Фреймут призналась о потере духовного наставника: Он святой

Сегодня, 12 апреля, в Вербное воскресенье из жизни ушел духовный наставник телеведущей Ольги Фреймут. Звезда призналась, что отец Василий благословлял ее в самые ответственные моменты жизни, формировал моральные принципы и даже определил будущее призвание.

На страницах своего инстаграма популярная телеведущая Ольга Фреймут поделилась сокровенным. Она призналась о потере духовного наставника отца Василия Репиневского. В скорбном сообщении звезда призналась, что он шел с ней рядом на протяжении всей жизни.

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Ольга Фреймут отметила, что первое причастие ее старшей дочери Златы, новоселье и множество других весомых событий происходили по благословению отца Василия. Она призналась, что в школьные годы посещала ежедневные литургии перед уроками и даже хотела уйти в монастырь. Однако ее духовный наставник посоветовал ей "служить Богу по-другому", так как знал, что ее ждет успех в украинском шоу-бизнесе.

Сегодня, в светлый праздник Вербного воскресенья, ушел из жизни мой духовный наставник, вот. Василий Репиневский. Мои душевные силы и принципы, наполнение и вера – это все от Него. Он святой ... Отче, каким теперь этот мир будет без Вас?

– написала Ольга Фреймут.

Ведущая публично выразила соболезнования семье отца Василия, а поклонники знаменитости не остались равнодушными к ее потере: "Хорошие люди уходят от нас на большие праздники!", "Мне так больно, что я всегда откладывала визит к отцу Василию. Светлая память отцу Василию, он был действительно священником от Бога!".