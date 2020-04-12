24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Ольга Фреймут призналась о потере духовного наставника: Он святой

- Читати новину українською
Ольга Фреймут призналась о потере духовного наставника / Instagram / @freimutolia

Сегодня, 12 апреля, в Вербное воскресенье из жизни ушел духовный наставник телеведущей Ольги Фреймут. Звезда призналась, что отец Василий благословлял ее в самые ответственные моменты жизни, формировал моральные принципы и даже определил будущее призвание.

На страницах своего инстаграма популярная телеведущая Ольга Фреймут поделилась сокровенным. Она призналась о потере духовного наставника отца Василия Репиневского. В скорбном сообщении звезда призналась, что он шел с ней рядом на протяжении всей жизни.

Читайте также Ольга Фреймут показала фото из детства, на котором поразительно похожа со своей дочкой

Ольга Фреймут отметила, что первое причастие ее старшей дочери Златы, новоселье и множество других весомых событий происходили по благословению отца Василия. Она призналась, что в школьные годы посещала ежедневные литургии перед уроками и даже хотела уйти в монастырь. Однако ее духовный наставник посоветовал ей "служить Богу по-другому", так как знал, что ее ждет успех в украинском шоу-бизнесе.

Сегодня, в светлый праздник Вербного воскресенья, ушел из жизни мой духовный наставник, вот. Василий Репиневский. Мои душевные силы и принципы, наполнение и вера – это все от Него. Он святой ... Отче, каким теперь этот мир будет без Вас?
– написала Ольга Фреймут.

Ведущая публично выразила соболезнования семье отца Василия, а поклонники знаменитости не остались равнодушными к ее потере: "Хорошие люди уходят от нас на большие праздники!", "Мне так больно, что я всегда откладывала визит к отцу Василию. Светлая память отцу Василию, он был действительно священником от Бога!".

Автор: Марина Джура
Теги: Ольга Фреймут Потери LifeStyle
Комментарии

Читайте также

сегодня , 06:00 Новости про коронавирус 11 апреля: первые случаи в Николаевской области, антирекорды в США и РФ
Новини України 46755
сегодня , 06:28 Длинные очереди "скорых" в Москве: люди жалуются, медики разводят руками, власть молчит
Новини світу 32028
сегодня , 13:33 Страстная неделя 2020: что можно и нельзя делать в последние дни перед Пасхой
Традиції 42609
сегодня , 09:00 12 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
Традиції 6999
сегодня , 11:02 Что нельзя делать на Вербное воскресенье: приметы и запреты
Традиції 55516
сегодня , 07:40 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Лікування 79919
сегодня , 09:13 Чернобыльская зона пылает уже девятый день: последние новости и видео
Новини України 55845
сегодня , 11:59 Вербное воскресенье 2020: приметы и суеверия для девушек
Традиції 6049
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
11 апреля 14:53 От "Караоке на Майдане" до Евровидения: интересные факты о творчестве MELOVIN, которые поражают
11 апреля 10:32 Алессандре Амбросио – 39! 4 секрета красоты от экс-"ангела" Victoria's Secret
Юлія Девда
10 апреля 18:30 Лучшие фильмы 2020 года, которые уже доступны в онлайн
Юлія Михайлова
10 апреля 16:47 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
10 апреля 16:30 Подушка и одеяло вместо платья: звезды в Украине и мире примеряют "карантинный" тренд
Уляна Журба

Новости
Больше новостей