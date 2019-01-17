Ольга Фреймут рассказала, за чем грустила во время путешествия: откровенные признания

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram/ @freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут провела рождественские каникулы со своим мужем Владимиром Локотко и детьми в горах Швейцарии. Но время отдыха закончилось и семейство вернулось домой. Оля рассказала поклонникам, чего ей не хватало на курорте и за чем она больше всего скучала.

Оля Фреймут опубликовала новый снимок, под которым откровенно рассказала об ощущениях после возвращения домой, на своей странице в Instagram.

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Знаменитая украинская телеведущая призналась поклонникам, что тосковала по дому, и ей не хватало обыденных вещей.

Какая радость вернуться домой. К заснеженным склонам за окном, резных красным утренним солнцем. К похудевшему коту Мурчику, которому пришлось диетировать кормом все это время. К ежевечерним купаниям детей, таких похожих между собой,
– прокомментировала фото Оля Фреймут.

Также женщина добавила, что любит путешествия за то, что они напоминают, как хорошо быть дома и что ее душа всегда в Украине.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 
Теги: Отдых Звездные мамы Ольга Фреймут LifeStyle
Источник: 24 канал
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