Ольга Фреймут рассказала, за чем грустила во время путешествия: откровенные признания

Украинская телеведущая Ольга Фреймут провела рождественские каникулы со своим мужем Владимиром Локотко и детьми в горах Швейцарии. Но время отдыха закончилось и семейство вернулось домой. Оля рассказала поклонникам, чего ей не хватало на курорте и за чем она больше всего скучала.

Оля Фреймут опубликовала новый снимок, под которым откровенно рассказала об ощущениях после возвращения домой, на своей странице в Instagram.

Читайте также: "Эксклюзивность момента": Оля Фреймут опубликовала редкое фото с мужем

Знаменитая украинская телеведущая призналась поклонникам, что тосковала по дому, и ей не хватало обыденных вещей.

Какая радость вернуться домой. К заснеженным склонам за окном, резных красным утренним солнцем. К похудевшему коту Мурчику, которому пришлось диетировать кормом все это время. К ежевечерним купаниям детей, таких похожих между собой,

– прокомментировала фото Оля Фреймут.

Также женщина добавила, что любит путешествия за то, что они напоминают, как хорошо быть дома и что ее душа всегда в Украине.