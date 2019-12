Ольга Куриленко могла сыграть в фильме "Чудо-женщина" вместо Гал Гадот: почему сделка сорвалась

Известная голливудская актриса Ольга Куриленко, которая родом из Украины, дала откровенное интервью иностранному изданию. В разговоре звезда призналась, что во время проб на главную героиню супергеройского фильма "Чудо-женщина" она попала в шорт-лист претенденток.

Об этом Ольга Куриленко рассказала журналисту сайта The Hollywood Reporter.

По словам актрисы, она оказалась в списке звезд, попавших в шорт-лист претенденток на культовую роль супергероини Чудо-женщины в предыдущих частях. Напомним, в фильме 2020 года эту роль исполнит израильская актриса Гал Гадот, которая также имеет украинские корни.

Ольга Куриленко призналась, что получала предложение сыграть Чудо-женщину в фильме "Бэтмен против Супермена", который вышел в 2016 году, однако тогда актриса решила отказаться от роли. Это было вызвано тем, что звезда Голливуда не хотела снова сниматься в главных ролях с Беном Аффлеком. Напомним, в 2012 году Ольга Куриленко и Аффлек сыграли влюбленных в фильме "К чуду" (To The Wonder).

Актриса заявила, что на прослушивание она должна была прийти в купальнике и кожаных сапогах, из-за чего ее переполнили сомнения относительно сотрудничества с Аффлеком. Поэтому бороться за роль украинка не стала.