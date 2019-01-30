Ольга Куриленко очаровала нежным образом в изысканном платье от Dior: эффектные фото

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Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / Getty Images

Популярная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко покоряла Лондон во вторник, 29 января. Она появилась на закрытой вечеринке в роскошном платье от люксового бренда Dior.

В Лондоне состоялась частная вечеринка, посвященная выставке, которую считают одной из самых масштабных во всем мире, Christian Dior: Designer of Dreams. На светское мероприятие получила приглашение американская и французская актриса родом из Украины.

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Для закрытой вечеринки Ольга Куриленко надела роскошное длинное платье от Dior. Модель избранного актрисой платья прекрасно подчеркивала ее стройность и изящество. Опущены бретельки позволили обнажить красивые ключицы Оли, а нежные персиково-голубые оттенки добавляли незаурядной женственности.

Изюминкой платья было то, что его корсет был максимально сдержанным, а шифоновая юбка была расшита аппликациями из цветов, которые напоминали василька. Дополнили образ Ольги Куриленко голубовато-серый атласный клатч и бежевые туфли-лодочки с золотой брошью.

Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / Getty Images

Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / Getty Images
 

Теги: LifeStyle Голливуд Christian Dior Стиль и мода
Источник: 24 канал
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