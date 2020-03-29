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Ольга Куриленко ответила на самые популярные вопросы о коронавирусе

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Ольга Куриленко ответила на вопрос о коронавирусе / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Знаменитая голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко стала одной из тех, кто вылечился от коронавируса. На днях в сети она дала ответы на самые распространенные вопросы относительно COVID-19.

После того, как 12 марта Ольга Куриленко объявила, что больна коронавирусом, миллионы ее поклонников засыпали инстаграм-страницу словами поддержки. Кроме этого, многие интересовались, как протекает недуг и где именно актриса заразилась. Сейчас звезда чувствует себя хорошо и имеет возможность ответить на самые популярные вопросы от поклонников.

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Когда и где актриса заразилась коронавирусом?

Я не знаю, когда и где. Вирус меня не предупреждал в тот момент. А так как он сейчас везде, то это могло произойти где угодно,
– отметила Ольга Куриленко.

Ранее актриса предполагала, что могла подхватить COVID-19, выходя из такси, так как вирус может жить на поверхностях.

Как Ольга Куриленко узнала, что больна именно коронавирусом?

"Друзья, я много раз отвечала на этот вопрос в комментариях, но мне до сих пор его ставят. Поэтому отвечу еще раз. Мне сделали тест в больнице Лондона, и результат оказался положительным".

Почему актрису отпустили домой, а не госпитализировали в больницу?

"После того, как врачи провели обследование и сделали анализ крови, решили, что мое состояние не является критическим. Никто не отказывал мне в госпитализации. Мне просто этого не нужно было делать. Я очень благодарна медработникам госпиталя, которые сделали обследование и помогли мне".

Изолировала ли Ольга Куриленко от себя сына?

"Я обсуждала этот вопрос с врачами, мне сказали оставаться с ребенком. Проблема была в том, что он уже мог быть носителем коронавируса, поэтому мог заразить других людей. Потому мне сказали ни к кому его не подпускать. Но, так как с нами была няня до этого, то мы просто все втроем изолировались от других".

Болел ли сын актрисы COVID-19?

"Пока у него нет никаких симптомов, только насморк был в первую неделю моей болезни, но быстро прошел. Невозможно знать, переболел ли он коронавирусом, не сдав тест. Поскольку они сейчас в дефиците, мы, к сожалению, не можем это выяснить".

Делала ли Ольга Куриленко тест на коронавирус повторно?

"К сожалению, из-за дефицита тестов никто в моей семье, кроме меня, не сдавал его. По той же причине я не могу сделать повторные пробы. Самое главное, что мы все сейчас чувствуем себя хорошо!"

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Какие медикаменты принимала Ольга Куриленко?

"Какое мне прописали лечение? Никакого! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержания иммунитета я пью такие витамины: витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией".

Внимание! Заниматься самолечением, обнаружив симптомы коронавируса, опасно! При повышенной температуре немедленно обращайтесь к семейному врачу в телефонном режиме. Какие симптомы могут указывать на коронавирус – узнавайте в инфографике 24 канала.

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Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Здоровье Новости LifeStyle LifeStyle Коронавирус COVID-19 Голливуд Ольга Куриленко
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