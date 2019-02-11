Ольга Куриленко посетила два светских мероприятия в очаровательном платье от Armani

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко является уважаемой звездой многих светских событий. В 2018 году она стала главной героиней в нескольких голливудских фильмах, за что ее знают и уважают в киноиндустрии. Следовательно, она стала гостьей церемонии BAFTA-2019 и вечеринки Vogue и Tiffany & Co, которые состоялись в столице Великобритании.

39-летняя звезда фильмов "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия" и "Квант милосердия" очаровала присутствующих стильным платьем на событиях, которые произошли 10 февраля. Пока Лос-Анджелес по другую сторону Земли отмечал премию Грэмми, Лондон также собрал лучших звезд киноиндустрии.

Читайте также: Кейт Миддлтон поразила изысканным платьем на торжественной церемонии BAFTA-2019: фото

Сначала Ольга Куриленко посетила церемонию награждения премиями BAFTA, которая состоялась в концертном зале Альберт-холл. Звезда уверенно позировала перед фотокамерами в волшебном фиолетово-красном платье от Armani, длиной до щиколоток. Ее образ дополняли серебристо-черные босоножки и клатч в тон.

Свой look на красной дорожке Куриленко решила дополнить фиолетовым маникюром, нежным макияжем с акцентом на губах, коралловыми серьгами и прической, уложенной за затылок.





После презентации собственного look актриса отправилась в Альберт-холл, где вместе с актрисой Лили Коллинз презентовала на сцене заветные статуэтки кинопремии.

После церемонии BAFTA она побывала на after-party премии – Vogue x Tiffany Fashion & Film, откуда по окончанию гуляния вышла с голубым пакетом Tiffany и журналом Vogue.



