Ольга Куриленко примерила сексуальные наряды для глянца: фото

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Ольга Куриленко снялась в фотосессии для 7000 Magazine
Ольга Куриленко снялась в фотосессии для 7000 Magazine / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко поразила сеть очередными фото. Звезда украсила обложку глянца и примерила для съемки провокационные образы.

39-летняя актриса Ольга Куриленко снялась в стильной фотосессии для французского журнала 7000 Magazine. Звезда согласилась на откровенную съемку и примеряла довольно соблазнительные наряды.

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Автором съемки был знаменитый немецкий фотограф Ральф Вениг. Вместе со стилистом Стивеном Доном он подобрал для Ольги Куриленко футуристические мини-юбки, топы и белье, которые подчеркнули ее стройную фигуру. Таким образом звезда появится в весеннем номере глянца в образе девушки будущего.

"Когда искусство объединяется с модой. Очень талантливая и красивая девушка Бонда Ольга Куриленко на новой обложке парижского 7000 Magazine в нарядах, подобранных мной с винтажной кутюрной коллекции Эмануэля Унгаро", – прокомментировал съемку Стивен Дон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Artsphere (@artsphereparis)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Steven Doan (@stevendoanstyle)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Steven Doan (@stevendoanstyle)

 

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Теги: Новости LifeStyle Голливуд LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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