Ольга Куриленко призналась, почему рассказала миру о диагноз коронавируса

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко продолжает бороться с коронавирусом. Сейчас звезда чувствует себя значительно лучше, а симптомы болезни исчезли. Поэтому Ольга Куриленко активно общается с поклонниками и объяснила, почему решила рассказать миру о диагнозе.

Соответствующее сообщение она разместила на официальной странице в инстаграме. Ольга Куриленко рассказала, что в первые дни болезни она и думать не могла о соцсети или информировании общественности о своем состоянии. Из-за лихорадки и слабости актриса не могла нормально функционировать и все время спала.

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"Когда у меня появились первые симптомы, и очень скоро началось резкое ухудшение, последнее, о чем я думала – это сидеть в соцсети или сообщать кому-либо об этом. В первые дни я лежала пластом с высокой температурой и в основном спала, поэтому я не могла вообще нормально функционировать. Я даже по телефону не могла разговаривать. Ждать результатов теста пришлось несколько дней", – поделилась она.

И когда Ольге Куриленко стало лучше, кинозвезда решила рассказать в сети свою историю. Объявила она о диагнозе 15 марта. Немало друзей актрисы уговаривали ее это сделать, ведь пример Ольги может дать надежду другим инфицированным коронавирусом. Именно поэтому звезда публикует все новые сообщения и рассказывает о Covid-19.

"Я несколько дней сомневалась. В итоге после взвешивания всех за и против я все-таки решила, что нужно об этом писать, чтобы дать людям знать, что они не одни. И я решила поделиться своей историей. Я просто пытаюсь помочь людям, чтобы дать им хоть какую-то надежду!"– добавила актриса.

Как ранее сообщали журналисты LifeStyle 24, Ольга Куриленко все время болезни провела в своем доме в Лондоне. Ольга объяснила: из-за пандемии коронавируса клиники переполнены, поэтому есть люди, которые нуждаются в помощи медиков больше, чем она. Однако актриса следила за своим здоровьем и консультировалась с врачом в телефонном режиме. Кроме этого, Ольга Куриленко рассказала, что принимала только витамины и таблетки для сбивания температуры.

Важно! Не занимайтесь самолечением! При первых симптомах коронавируса нужно обратиться к своему семейному врачу. Не стоит идти в клинику, а сделать это можно в телефонном режиме. Больше о симптомах коронавируса узнавайте в инфографике и в новостях Здоровья 24.



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