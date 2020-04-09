Ольга Куриленко рассказала, как чувствует себя после преодоления коронавируса

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась с поклонниками новой заметкой. Звезда, которая выздоровела после инфицирования коронавирусом, рассказала, что чувствует себя хорошо.

На инстаграм-странице Ольга Куриленко опубликовала фото, на котором она нежилась на солнце. Звезда предстала перед камерой в кепке и без какого-либо макияжа. Уже в заметке актриса рассказала, что чувствует себя хорошо. За время карантина Ольга Куриленко, видимо, получила немало сообщений от поклонников, поэтому поспешила объяснить, что не будет ежедневно публиковать сообщения в сети из-за занятости.

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"Спасибо за комментарии и пожелания. У меня все хорошо. Я не могу каждый день публиковать сообщения, поскольку имею очень много дел, а с детьми, как вы знаете, дел еще больше", – пояснила она.

Кроме этого, Ольга Куриленко в очередной раз призвала подписчиков носить медицинские маски на улице и соблюдать условия карантина. Сама актриса даже после выздоровления покидает свое жилище в Лондоне исключительно в маске.

"Пожалуйста, если вы выходите за продуктами – одевайте маску на лицо! Я до сих пор одеваю маску, когда выхожу... пожалуйста. Если не для себя, то для других. Ведь это так легко", – подчеркнула Ольга Куриленко.

Как ранее сообщали журналисты LifeStyle 24, актриса Ольга Куриленко самоизолировалась в своем доме в Лондоне с сыном и его няней. После положительного теста на COVID-19 она имела консультацию с врачами, которые не настаивали на госпитализации. Кроме этого, Ольга Куриленко рассказала, что принимала только витамины и таблетки для сбивания температуры.

Уже в конце марта звезда рассказала, что чувствует себя значительно лучше. Симптомов коронавируса у нее уже не было, поэтому Ольга Куриленко активно рассказывала поклонникам, как преодолела COVID-19. Актриса объяснила, что ее история может вдохновить других на борьбу с недугом.