Ольга Куриленко рассказала, как проходит лечение от коронавируса

Знаменитая голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко стала одной из инфицированных коронавирусом. Звезда находится на лечении в доме в Лондоне и рассказала о состоянии своего здоровья.

Соответствующий сообщение она разместила на официальной странице в Инстаграме, где показала фото в медицинской маске. Ольга Куриленко призналась, что потребности в госпитализации нет, ведь лихорадки уже нет, и вообще она чувствует себя лучше.

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Голливудская "девушка Бонда" решила ответить и на самые распространенные вопросы своих поклонников. Ольга Куриленко рассказала, что диагностировала коронавирус благодаря специальному тесту. Как такого лечения, медики ей не назначили, потому звезда сбивает температуру и укрепляет иммунитет витаминами.

"Какое мне прописали лечение? Никакого! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержания иммунитета я пью такие витамины: витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание ! Эти витамины не лечат коронавирус! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией", – рассказала Ольга Куриленко.

О том, что у Ольги Куриленко обнаружили коронавирус стало известно 15 марта 2020 года. Впоследствии актриса объяснила, что решила не ехать в британский госпиталь, поскольку есть люди, которым больше нужна помощь и уход медиков. Звезда не скрывала: из-за пандемии больницы переполнены.

Почему я не в больнице? Потому что больницы переполнены, и они принимают только пациентов, которые борются за жизнь, если я правильно понимаю. Мне сказали, что, если мне станет хуже – тогда вызвать скорую помощь,

– рассказала Ольга Куриленко.

Украинка – не единственная представительница Голливуда, кто борется с коронавирусом. Болезнь обнаружили у Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон, Софи Трюдо, главы корпорации Universal Music Group Лучиано Грейнджа, а также актеров Идриса Эльбы, Кристофера Хивью, Рэйчел Мэттьюз.