Ольга Куриленко засветила пышный бюст: сексуальное фото

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Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / Instagram/ @olgakurylenkoofficial

Знаменитая голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко похвасталась перед поклонниками красивым декольте. Звезда опубликовала откровенное фото на странице в социальной сети.

39-летняя американская и французская актриса родом из Украины очаровала поклонников сексуальным фото и отличной формой. Ольга Куриленко опубликовала горячее фото на своей странице в Instagram.

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Актриса позировала перед камерой в длинной юбке с распорками и топе с глубоким декольте. Она сидела на подоконнике, поставив одну ногу на батарею и опираясь на стену. Такая сексуальная поза подчеркнула стройные ножки Ольги, а короткий топ позволил увидеть сторонникам ее тонкую талию и пышную грудь.

Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Эротика
Источник: LifeStyle 24
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