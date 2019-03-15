Ольга Куриленко засветила пышный бюст: сексуальное фото

Знаменитая голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко похвасталась перед поклонниками красивым декольте. Звезда опубликовала откровенное фото на странице в социальной сети.

39-летняя американская и французская актриса родом из Украины очаровала поклонников сексуальным фото и отличной формой. Ольга Куриленко опубликовала горячее фото на своей странице в Instagram.

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Актриса позировала перед камерой в длинной юбке с распорками и топе с глубоким декольте. Она сидела на подоконнике, поставив одну ногу на батарею и опираясь на стену. Такая сексуальная поза подчеркнула стройные ножки Ольги, а короткий топ позволил увидеть сторонникам ее тонкую талию и пышную грудь.



Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial