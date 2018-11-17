Ольга Куриленко засветила стройную фигуру в купальнике: горячее фото

Голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко продолжает покорять сеть. Звезда опубликовала фото в купальнике, которое поразило ее поклонников.

Перед камерой Ольга Куриленко позировала в сплошном пляжном наряде, который едва прикрывал ее грудь. Звезда устроилась на белом лежаке и не скрывала своего восторга от отдыха. В то же время голливудская актриса засветила стройную фигуру, которая в очередной раз ошеломила идеальностью.

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"Моя улыбка, когда я понимаю, что это суббота", – написала Ольга Куриленко.

Кроме этого, звезда показала еще одно фото с отдыха. Перед поклонниками Ольга Куриленко появилась совсем без макияжа. При этом актриса выглядела роскошно, дополнив свой образ стильной пляжной шляпкой.