Ольга Куриленко засветила упругий пресс и ягодицы: соблазнительные фото

Голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко поражает своих фанатов привлекательными кадрами. На фото звезда откровенно демонстрирует свои сексуальные стройные формы.

Несмотря на то, что лето закончилось, знаменитости не перестают хвастаться яркими снимками с отдыха. Ольга Куриленко стала одной из тех звезд, которые, кажется, любят бежать в теплые края от холодных осенних будней.

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Тем более, если отдых совместить с оздоровительными процедурами. Голливудская актриса украинского происхождения поделилась красивыми фотографиями на своей странице в Instagram. На фото стройная Ольга Куриленко появилась в спортивном костюме, состоявшем из топа и обтягивающих брюк.

Она красиво позировала на фоне моря, демонстрируя свой упругий пресс, а также обернулась к камере спиной, засветив красивые ягодицы.



Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial



Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial