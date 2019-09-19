Ольга Куриленко засветила упругий пресс и ягодицы: соблазнительные фото

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Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко поражает своих фанатов привлекательными кадрами. На фото звезда откровенно демонстрирует свои сексуальные стройные формы.

Несмотря на то, что лето закончилось, знаменитости не перестают хвастаться яркими снимками с отдыха. Ольга Куриленко стала одной из тех звезд, которые, кажется, любят бежать в теплые края от холодных осенних будней.

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Тем более, если отдых совместить с оздоровительными процедурами. Голливудская актриса украинского происхождения поделилась красивыми фотографиями на своей странице в Instagram. На фото стройная Ольга Куриленко появилась в спортивном костюме, состоявшем из топа и обтягивающих брюк.

Она красиво позировала на фоне моря, демонстрируя свой упругий пресс, а также обернулась к камере спиной, засветив красивые ягодицы.


Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial

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Теги: Ольга Куриленко Эротика LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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