Ольга Сумская ошеломила сходством со своей дочерью: яркие фото

Украинская актриса Ольга Сумская показала совместные фото со своей старшей дочерью Антониной. Звезды ошеломили сеть схожестью.

В канун католического Рождества Ольга Сумская очаровала поклонников зимними снимками. Перед камерой звезда позировала со своей дочерью – 28-летней Антониной Паперной. Видимо, несмотря на насыщенные съемки в России, девушка сумела приехать к родителям на праздники.

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Предновогоднее праздничное настроение с дочкой, – написала Ольга Сумская.

Такое неожиданное фото в блоге Ольги Сумской вызвало немалый восторг у пользователей сети. Поклонники отметили невероятное сходство двух красавиц.



Ольга Сумская с дочерью Антониной/ Instagram @olgasumska



Актриса Ольга Сумская со старшей дочерью / Instagram @olgasumska

Стоит отметить, что и Антонина Паперная опубликовала волшебное фото со звездной мамой. Девушка выбрала необычный ракурс для фотографии, что выглядело очень эффектно в кадре. Позировала Ольга Сумская с дочерью на фоне картин.



Актрисы Ольга Сумская и Антонина Паперная показали предновогодние фото / Instagram @tonya_papernaya

Отметим, что дочь Ольги Сумской – Антонина Паперная – получила популярность в России. Там она родила дочь Еву от актера Владимира Яглича. Хоть пара не узаконила свои отношения, но, по информации российских СМИ, больше года живет вместе и воспитывает ребенка.