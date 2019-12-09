Ольга Сумская осуществила мечту: как прошел показ дебютной коллекции одежды RIDNA в Киеве – фото

Народная артистка Украины Ольга Сумская презентовала дебютную коллекцию одежды под названием RIDNA. Первый показ платьев, в которых знаменитость соединила современный крой и национальный орнамент, прошел в Киеве и был приурочен к 120-летию украинской художницы Екатерины Билокур.

Ольга Сумская осуществила мечту своей жизни – стала дизайнером одежды. Так, в первой коллекции актриса представила роскошные платья из шелка авторскими цветочными принтами, выполненными по мотивам картин Катерины Белокур, а показ прошел в Национальном музее украинского народного декоративного искусства.

Читайте также: Как Ольга Сумская выглядит без макияжа и ретуши: неожиданные фото



Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком на презентации дебютной коллекции RIDNA / Пресс-служба

"Возможно, это вас удивит, но с детства я мечтала быть художником модельером. Мои школьные тетради были разрисованы моделями одежды, а мамочка заботливо хранила все мои эскизы. Я любила прорисовывать мельчайшие детали, хотела создавать исторические костюмы для театра и кино. Сама шила с 14-ти лет и училась кроить по журналам мод. Снимаясь в кино, всегда вмешивалась в процесс пошива костюма. Понимала какой цвет и фасон мне больше подходит. В театре – дорабатывала детали, сама шила шляпки, сумочки, чем очень удивляла коллег", – призналась актриса.



Ольга Сумская на презентации дебютной коллекции RIDNA / Пресс-служба

На подиум дебютной коллекции вышли представительницы украинского шоу-бизнеса – Анна Ризатдинова, Людмила Барбир, Лилия Ребрик, Неля Шовкопляс, Олеся Жураковская, Тоня Матвиенко, Нина Матвиенко, Надежда Матвеева, Снежана Егорова, Наталья Холоденко, Марина Кинах, Роза Аль Намри, Влада Литовченко, Марыся Горобец, Елена Бернацкая, Иванна Слабошпицкая и Гарбриела Масанга. В одежде от Сумской вышла даже младшая дочь актрисы Анна Борисюк.

Смотрите фото с показа коллекции одежды Ольги Сумской RIDNA:

Показ бренда RIDNA в Киеве/ Пресс-служба

Название RIDNA для коллекции родилось сразу. Как рассказала Ольга, в ее душе было именно это слово, и никакое другое. Одежда Сумской рассчитана для женщин разного возраста. Актриса объясняет, если "вспомнить украинские традиции, одежду передавали из поколения в поколение".

"Рубашку мамы или бабушки так приятно надевать, ведь в этих вещах колоссальная энергетика от сглаза. Я помню, как моя бабушка вшивала разные буквы и знаки в рубашки, кусочки трав в маленьких мешочках. Она говорила, что это, мол, от недоброго глаза. Поэтому, самая главная идея коллекции – это обереги, которые будут вшиты с изнанки на платьях. На добро, на удачное замужество, на счастье и хорошую женскую судьбу", - отметила дизайнер.



Ольга Сумская на презентации дебютной коллекции RIDNA / Пресс-служба