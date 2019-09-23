Ольга Сумская поделилась волшебными кадрами с отдыха с дочерьми

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская несмотря на насыщенный график нашла время для своей семьи. Звезда решила провести день с дочками, пригласив их на прогулку по Киеву.

Соответствующие кадры актриса разместила на официальной инстаграм-странице. Ольга Сумская отправилась на прогулку осенним Киевом в сопровождении 29-летней Антонины Паперной и 17-летней Анны Борисюк. Три красавицы прошлись по знаменитым улицам столицы, в частности, Подолу.

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Кроме этого, Ольга Сумская пообедала с дочерьми в ресторане. Украинская актриса выбрала рыбное заведение, расположенное в центре Киева.

Теплый, солнечный, осенний вечер... Киев, любимые места. И мои дочки,

– с нежностью написала Ольга Сумская.

Для обычного выхода знаменитые украинские красавицы выбрали casual стиль. Так, Ольга Сумская красовалась в розовой куртке, сером свитшоте и брюках. А вот ее дочери выбрали для прогулки кеды, штаны с кофтами и стильные пальто.

Как известно, Ольга Сумская крайне редко может проводить время с обоими отпрысками. Все потому, что 29-летняя Антонина Паперная проживает в Москве и является гражданской женой российского актера Владимира Яглыча. В 2018-м она родила дочь Еву, которую до сих пор не показала общественности. Поэтому во время редких визитов Антонины в Киев ее семья может устроить себе подобный отдых.

В то же время младшая дочь актрисы – Анна Борисюк – поступила на учебу в один из столичных вузов. Поэтому времени для отдыха в каждой из трех красавиц мало.