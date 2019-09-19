Ольга Сумская показала архивное фото в купальнике

Украинская актриса Ольга Сумская покорила сеть черно-белым архивным фото. Кадр вызвал оживленное обсуждение и восторг, поскольку звезда показала свою потрясающую фигуру в купальнике.

53-летняя Ольга Сумская любит делиться с поклонниками событиями из своей жизни и снимками. На днях актриса призналась, что 19 сентября будет находиться в Харькове с особым визитом. Там звезда кино и театра будет присутствовать на кастинге моделей, которые впоследствии представят ее дебютную коллекцию одежды. Ольга Сумская пригласила всех красавиц на встречу и добавила, что от претенденток на сотрудничество нужны не только стройные формы, но и харизма.

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Видимо, кастинг навеял ностальгию на актрису, и она решила показать, как выглядела в свои 22. Ольга Сумская опубликовала фото в купальнике, сделанное во время ее отдыха на Полтавщине.

Немного воспоминаний. 1988 год, Полтава, пляж возле Ворсклы, – лаконично написала Ольга Сумская.

Все поклонники сразу же засыпали украинскую звезду комплиментами. Фан-группа Ольги Сумской отметила, что актриса не потеряла свою привлекательность с годами и в 53 года с легкостью прошла бы любые кастинги.

Что известно про дебютную коллекцию одежды Ольги Сумской? Сразу после дня рождения, который Ольга Сумская отпраздновала 22 августа, актриса заявила, что готовит к запуску свою собственную линию одежды. Коллекцию она назовет "Родная", а сам наряд удачно совместит современный крой и национальный орнамент. В комментарии "Интеру" Ольга Сумская отметила, что во время презентации на подиум выйдут ее звездные подруги и неизвестные модели.



"Меня вдохновляли картины Марии Примаченко, Екатерины Билокур. На подиум выйдут известные женщины Украины – мои подруги, а также мой друг Олег Пинчук. Я закладываю определенную энергетику в эту коллекцию. Гарантирую: в моем платье незамужняя женщина встретит свою судьбу!" – сообщила Ольга Сумская.