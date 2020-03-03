Ольга Сумская показала, как отметила совершеннолетие дочери

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками особыми семейными кадрами. Звезда показала, как ее дочь Анна отметила восемнадцатый день рождения.

Как известно, 2 марта дочери Ольги Сумской и Виталия Борисюка Анне исполнилось 18 лет. По этому случаю актриса устроила шумный праздник в своем столичном поместье, который охотно показала в сети. На кадрах видно, что в подарок звездная дочь получила много шариков и торт.

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Дочь Ольги Сумской отпраздновала 18-летие / Instagram / @olgasumska

А уже в подписи Ольга Сумская растрогала нежным приветствием. "Аннушка, доченька, Анюсик, наше родное солнышко! Вот и наступил твой день совершеннолетия! Любим тебя, верим в тебя и желаем встретить добрых, умных людей в жизни! Будь счастливой, будь смелой и упорной! С 18-летием!" – написала звездная мамочка.

Известно, что в сам день рождения Анны Ольга Сумская устроила закрытую суши-вечеринку. На мероприятие она позвала родных людей, в частности, свою куму и подругу Владу Литовченко. Со знаменитой моделью она сделала совместное фото, которое сразу же появилось в сети. Вероятно, со своими сверстниками Анна отпразднует совершеннолетие в другой день.



Ольга Сумская с Владой Литовченко / Instagram / @olgasumska