Ольга Сумская показала, как проводит свой день рождения

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Ольга Сумская отмечает 53-й день рождения
Ольга Сумская отмечает 53-й день рождения / Instagram / @olgasumska

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская 22 августа отмечает свое 53-летие. В знаковый день звезда опубликовала романтические кадры с отдыха и показала сюрприз от мужа.

В этом году Ольга Сумская решила отметить день рождения на Киевщине. На официальной Instagram-странице она призналась, что для отдыха выбрала Голубое озеро, куда отправилась со своим мужем Виталием Борисюком. В день рождения актриса успела понежиться на пляже и принять десятки поздравлений от коллег, которыми поделилась в Stories.

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"Солнечный, августовский день у Голубого озера... Под лучами оно действительно насыщенного голубого оттенка. С детства обожаю такой отдых! Далеко не надо ехать, райские места можно найти и здесь, в Украине!" – поделилась впечатлениями Ольга Сумская.

Ольга Сумська
Ольга Сумская / Фото: Instagram / @olgasumska

Виталий Борисюк успел опередить всех друзей и родственников Ольги Сумской: с самого утра он пришел к имениннице с охапкой ее любимых цветов – светлых роз. Во время приветствия муж спел несколько песен, чем развеселил актрису.

Это пять утра. Я свою самую любимую женщину в мире поздравляю с 25-летием. Хочу, чтобы мы всегда были такими молодыми, задорными, темпераментными, чтобы горячая кровь кипела,
– пожелал на камеру Виталий Борисюк, спев песни для Сумской.

В комментарии телеканала "Украина" актриса призналась, что ее муж ежегодно первым поздравляет с днем ​​рождения. Обычно, Ольга Сумская деликатно намекает любимому, какой подарок хотела бы получить от него. В то же время Виталий Борисюк охотно выполняет пожелания жены.

"Конечно, первым поздравил Виталик. Он меня обцеловал, подарил все, что хотела. Это счастье, когда есть такая нежность! А насчет подарков, то я ему намекаю, иногда даже посылаю фото с подписью: "Солнышко, там-то и там- я забронировала красивое украинское ожерелье", – с юмором рассказала именинница.

Віталій Борисюк привітав Ольгу Сумську з днем народження
Виталий Борисюк поздравил Ольгу Сумскую / Фото: Instagram / @olgasumska

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные дни рождения Ольга Сумская
Источник: LifeStyle 24
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