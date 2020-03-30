Ольга Сумская показала, как выглядит утром на карантине: фото
Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская придерживается карантина и выходит из дома только по крайней необходимости. Звезда поделилась фотографией, на которой показала, как выглядит утром и каким образом защищается от пандемии COVID-19.
Ежедневно в Украине фиксируют десятки новых случаев заболевания коронавирусом. Людей призывают заботиться о собственной безопасности, чтобы уберечь себя и своих родных от инфицирования. Ольга Сумская делится с поклонниками советами, которые помогут снизить риск заражения, а также на собственном примере показывает, как нужно защищаться.
Читайте также: Маша Ефросинина возмущенно прокомментировала ситуацию о коронавирусе в Украине
На своей странице в инстаграме Ольга опубликовала фотографию, на которой показала, как выглядит утром на карантине. Актриса изображена в розовом худи и маске такого же цвета. Лицо она решила оставить без макияжа.
В этой публикации добавила несколько видео, на которых показала прогулку со своей собачкой Жасмин. На роликах Ольга одета в спортивный костюм, ведь она не просто гуляет с домашним любимцем, а решила устроить пробежку, чтобы наполниться энергией и позитивнийм настроением на весь день.
Утреннее карантинное. Маска, дезинфектор, перчатки в кармане! Одеваю в лифте и магазине! А как у вас?
– написала в заметке артистка.
Чтобы посмотреть видео, листайте налево.
По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировано 485 случаев заражения коронавирусом, из которых 14 летальные. Удалось выздороветь 6 людям. Граждан призывают оставаться дома и соблюдать правила гигиены, которые могут сохранить здоровье и жизнь.
Читайте также
-
Больного коронавирусом Пласидо Доминго выписали из больницы после осложнений, – СМИсегодня , 11:02
-
Тилль Линдеманн впервые забавно отреагировал на слухи о коронавирусесегодня , 13:32
-
Лауреат премии Грэмми Джо Диффи умер от коронавирусасегодня , 10:09
-
Ольга Фреймут показала фото из детства, на котором поразительно похожа со своей дочерьюсегодня , 12:50
-
Как правильно варить банош: рецепты в фото и видеосегодня , 15:16
-
Автор хита I Love Rock 'n' Roll Алан Меррилл умер от коронавирусасегодня , 11:48