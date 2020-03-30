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Ольга Сумская показала, как выглядит утром на карантине: фото

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Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская придерживается карантина и выходит из дома только по крайней необходимости. Звезда поделилась фотографией, на которой показала, как выглядит утром и каким образом защищается от пандемии COVID-19.

Ежедневно в Украине фиксируют десятки новых случаев заболевания коронавирусом. Людей призывают заботиться о собственной безопасности, чтобы уберечь себя и своих родных от инфицирования. Ольга Сумская делится с поклонниками советами, которые помогут снизить риск заражения, а также на собственном примере показывает, как нужно защищаться.

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На своей странице в инстаграме Ольга опубликовала фотографию, на которой показала, как выглядит утром на карантине. Актриса изображена в розовом худи и маске такого же цвета. Лицо она решила оставить без макияжа.

В этой публикации добавила несколько видео, на которых показала прогулку со своей собачкой Жасмин. На роликах Ольга одета в спортивный костюм, ведь она не просто гуляет с домашним любимцем, а решила устроить пробежку, чтобы наполниться энергией и позитивнийм настроением на весь день.

Утреннее карантинное. Маска, дезинфектор, перчатки в кармане! Одеваю в лифте и магазине! А как у вас?
– написала в заметке артистка.

Чтобы посмотреть видео, листайте налево.

По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировано 485 случаев заражения коронавирусом, из которых 14 летальные. Удалось выздороветь 6 людям. Граждан призывают оставаться дома и соблюдать правила гигиены, которые могут сохранить здоровье и жизнь.


Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 LifeStyle Ольга Сумская
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