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Ольга Сумская показала, как защищается от коронавируса: видео

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Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская присоединилась к числу звезд, которые отреагировали на ситуацию с коронавирусом и введение карантина в Украине. Также артистка рассказала, как защищает себя от этого заболевания.

Ольга Сумская вчера, 12 марта, выступила в Одессе. В связи с введением мер безопасности, все культурные события перенесли, в том числе и спектакли, в которых должна была играть Ольга. По дороге из Одессы домой она записала видео в поезде, в котором рассказала, как защищает себя от инфекции. Ролик опубликовала Соломия Витвицкая на своем телеграмм-канале "Особливе з Соломією".

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Артистка отметила, что промывает дезинфекторами руки, ноздри и все вокруг и даже телефон. Также Ольга рассказала, что если вы не успели купить маску, то можно сделать ее самому. Для этого используйте несколько слоев марли. Ольга моет руки много раз в день и просит всех позаботиться о себе.

Знаменитость призвала сторонников прислушиваться к советам Минздрава, беречь себя и верить, что коронавирус обойдет Украину.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус в Украине Ольга Сумская LifeStyle
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